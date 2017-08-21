Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kamulaştırması biten evlerin duvarları örüldü

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 3. çevreyolunun Malatya Caddesi ile Kireçhane Caddesi arasında kalan kısımda yolu genişletmek için kamulaştırılan evlerin yıkılan duvarları yeniden örüldü.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:41
Kamulaştırması biten evlerin duvarları örüldü

Adıyaman Belediyesi, bir taraftan yolda kalan haneleri kamulaştırırken, diğer taraftan da kamulaştırdığı haneleri ivedi bir şekilde yıkarak yolu kısa süre içerisinde genişletiyor. Yapılan bu çalışmalardan sonra genişleyen yolda asfalt ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol genişletme çalışması yapılırken bir kısmı yıkılan hane duvarlarını da yeniden örerek vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırıyor.

Son olarak 3. çevreyolunun Malatya Caddesi ile Kireçhane Caddesi arasında kalan kısmında kamulaştırılarak bir kısmı yıkılan hanelerin avlu duvarlarını ören Adıyaman Belediyesi, hane sakinlerinden takdir görüyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:41
  1. Malatya
  2. Adıyaman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den şok ima: Kürt devletinde İsrail bayrağı dalgalanacak!
    1. İsrail'den şok ima: Kürt devletinde..
    2. Avrupa’da Filistinli gence suikast!..
    3. 'TL'nin güçlü ve istikrarlı..
    4. ABD'den düşen İHA'larla ilgili..
    5. Korkunç kaza! Kopan kafayı aradılar
    6. Yanık Mahallesi’nde kanalizasyon..
    7. Esenyurtlu vatandaşlar Hacı Bektaş’a..
    8. Sokaklardaki yol çalışmaları..
    9. Bakü’de Türk çayı ikram edildi
    10. 55 bin metrekarelik alanın 45..
    11. Lapseki’de yol çalışmaları
    12. ABD ve Güney Kore’nin ortak askeri..
    13. Sarı bloklar bölgesine 18. madde..
    14. Geçen: 15 Temmuz’daki mücadeleyi diri..
    15. Gediz’de Motosiklet Festivali
    16. Organik tarım için 630 km pedal..
    17. Büyükşehir Belediyesinden şehitlere..
    18. Şehit babası sanıkların iddialarına..
    19. Vücuduna sakladığı esrarla yakalandı
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2...
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Alman partisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Son sözü böyle oldu: 11 milyon çıkmasa daha iyiydi!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!