Kamudan şimdiye kadar kaç kişi ihraç edildi?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. FETÖ soruşturmalarına da değinen Müezzinoğlu "Tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi" dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Torununa bakan büyükanneye maaş) Anne istihdama devam etsin, anneanne veya babaanne çocuğa baksın. Bu projeye ay sonunda son şeklini vereceğiz. 6-7 milyon TL'lik bir finansmanı var. Her yıl için 100 bin anne, 5-6 yıllık periyotta 500 bin aileyi ilgilendiriyor. Çıkan sonuçları 6 -7 ay sonra konuşacağız. Pilot uygulamayı göreceğiz.

(Kıdem tazminatı) Referandum sürecinden sonra daha sağlıklı güveniliri hhakaniyetli ve sürdürülebilir bir kıdem tazminatı fonunu ülkemize kazandıracağız.

(Esnaf fonu) Esnafın Ahilik Fonu tasarısı tamamlandı, Meclis'e gönderiyoruz.

(FETÖ soruşturmaları) Tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi.