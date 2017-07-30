Kamu zararıdır TFF'ye dava açılır

HAKSIZ FESHETME İMKANI DA VARDI!

METİN ÜNLÜ (Avukat, spor hukukçusu):

Terim'in bu davranışları tazminatsız fesih için yeterlidir. Fatih Terim neticede belli değerleri temsil ediyor. Spor ahlakını, kültürü, dostluğu, barışı temsil ediyor. Sıradan birisi değil. Türkiye Futbol Direktörü. Örnek ve rol modeli olması gerekir. Kebapçı olayı ve Rüştü ile girdiği yazılı, sözlü polemik bir liderin, sporun önemi bir temsilcisinin yapmaması gereken davranışlar ve haklı bir fesih nedenidir. Ancak federasyonun kamu kurumu olduğu konusu tartışmalıdır. Özerk olduğu için dava açılamaz, hesap sorma yeri genel kuruldur. Federasyon Denetim Kurulu da bir an önce devreye girip, bunu rapor halinde genel kurula sunmalı.

ŞAHSİ OLARAK DA YÖNETENLER SORUMLU

ALİ ASKER ŞANLI :

Fatih Terim'in görevine son verildiği anda 'Haklı mı haksız mı' tartışması doğar. Buradaki fiillere baktığımızda Federasyonun haklı fesih sebepleri var. Böyle olduğu halde tazminatsız fesih yoluna gitmeyip, tazminat ödemesinin hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. Şahsi olarak sorumlu olduğu gibi bana göre kamu görevi yürüttüğü için de tüzel kişilik olarak sorumludurlar. Her ne kadar federasyonlar özerk olsa da devletin spor hizmetlerini yürüten ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurumlardır.

FUTBOLUN SAYGINLIĞINA ZARAR VERDİ

Emin Özkurt (Spor Hukukçusu):

Fatih Terim ile yolların ayrılmasında en kritik nokta Alaçaltı baskını olduğunu söyleyebiliriz. Bu olay Türk Ceza Kanunu çerçevesinde müessir fiil (saldırı) suçunu oluşturmaktadır. TFF, Türk futbolunun ulusal ve de uluslararası saygınlığına zarar verdiği tartışılmaz olan böyle bir olay sonrasında, Terim’in sözleşmesini tazminat ödemeksizin feshedebilirdi, ancak nedense bunun yerine basına yansıdığı üzere, 3,5 milyon euro gibi çok yüksek bir meblağ ödemek suretiyle yolları ayırmıştır. TFF, kamu vicdanında hasara yol açan bir süreç yönetimi sergilemiştir.

FEDERASYON YÖNETİMİ CEZALANDIRILMALI

MERT Yaşar (Avukat):

Terim, Türkiye Futbol Direktörü unvanının içini dolduramadı. Restoran basmasının ardından Terim’le tazminatsız olarak yollar ayrılabilirdi. Terim’in, Rüştü Reçber’e Türkiye Futbol Direktörü unvanıyla mektup gönderip, tehdit etmesi de fesih sebebiydi. TFF yöneticilerine sormak lazım, siz şirketinizde çalışan biri böyle fiillerde bulunsa, şirketinizin saygınlığına zarar verse ona 1 senelik alacağını ödeyip, 'öpüşüp, koklaşarak mı’ ayrılırsınız? Tazminatsız fesih imkanı varken tazminat ödenmesi, kamu zararıdır. TFF yönetimi bunun hesabını mutlak suretle vermelidir. Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki sözleşme soruşturulmalı ve TFF yöneticileri cezalandırılmalıdır.

İŞ KANUNUNA GÖRE FESHEDİLEBİLİR!

CEVAT KAZMA (Avukat):

İş Kanunu'na göre hizmet verdiği kurumu zora sokan, küçük düşüren kişilerin iş akdi tazminatsız feshedilebilir. İşveren ile çalışanlar arasında yapılan işe giriş sözleşmelerinde, tazminat gerektiren unsurlar, kurumun zarar göreceği her türlü davranış sözleşme kapsamı dışında bırakılır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e tazminat ödemesinin söz konusu olması durumunda, tarafların arabulucuya başvurmaları uygun olacaktır.

MOSTUROĞLU: TAKİPTEYİZ

F.BAHÇE Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da Terim'in alacağı tazminatla ilgili şu yorumu yaptı: "Bu konu, federasyon ile futbol direktörü arasındaki bir konu. Biz taraf değiliz ama şunu söyleyebiliriz, bu sözleşme eğer karşılıklı sonlandırıldıysa tazminatın olmaması gerekir. Basına yansıyan federasyon açıklamasında, Türkiye Futbol Direktörü'nün istifa ettiği belirtiliyor. İstifa ettiyse zaten hukuken tazminat alamaz. Biz bu konunun takipçisiyiz. Gerekli konuşmaları yapıp tavrımızı net şekilde gösteririz. Biz, istifayla sonlanmış bir ilişkide tazminat ödenmesine kesinlikle karşıyız. Böyle bir durum söz konusu olamaz."