Kamu yazılımları hala FETÖ'nün elinde

Terör örgütü FETÖ’nün kamu kurumlarındaki yazılımlar sayesinde olası yapabilecekleri oyunlara da dikkat çeken Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, bugüne kadar ve belki de bugün dahi örgütün yazılımlar sayesinde yapabileceği başlıkları şöyle sıraladı;

PASAPORT ALMIŞ OLABİLİRLER

Pasaport sisteminin hazırlandığı yazılımda FETÖ eğer bir açık kapı bırakmışsa bu açık kapı üzerinden sisteme girerek rahatlıkla kendilerine pasaport hazırlamış olabilirler ya da hazırlanması mümkündür.

HASTANELERDE RAPOR DÜZENLEYEBİLİRLER

Bir hastanede kullanılan sistemine bırakılan açık kapı üzerinden sisteme giriş yapılırsa, bir hastayla ilgili her türlü işlemler normal şekilde yapılmış gibi gösterilebilinir. FETÖ, eğer hastane sistemine girip kullandıysa istediği kişiye istediği şekilde rapor düzenleyebilir. Gerçek manada alınmamış olan bir ilacı alınmış gibi yine sistem üzerinden işlem gerçekleştirmiş olabilirler.

ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLMUŞ GİBİ GÖSTEREBİLİRLER

Birçok üniversitenin yazılım altyapısı FETÖ’ye yakın şirketler tarafından yapıldı. Üniversiteden mezun olmayan ya da olamayan bir kişiyi sisteme girerek mezun olmuş gibi gösterebilirler, diploma almasını sağlayabilirler.

UYAP SİSTEMİYLE BÜTÜN DAVALARI İZLEYEBİLİRLER

Adli bilgi kaynağı UYAP sistemine sızan FETÖ elemanları mevcut bütün davaların bilgilerine ulaşabilir, bunlar üzerinde değişiklik yapabilirler. UYAP sistemini maniple ederek karara bağlanmış bazı davaların sistem üzerindeki verilerini değiştirebilirler. Nitekim FETÖ’nün en önemli isimleri haklarında yakalama kararı çıkmadan bir gün önce yurt dışına kaçmışlardı.

EMNİYET VERİLERİNİ ÇALABİLİRLER

Emniyetin yazılım altyapısı POLNET’e sızarak birçok veriye ulaşabilirler. İstihbari bilgileri alabilir, bunları farklı eylemlerde kullanabilirler.

MALİYE SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ

Maliye Bakanlığı’na ait yazılım sistemi eğer FETÖ’nün kontrolünden geçmişse vergi sistemi üzerinden ödenmeyen vergileri ödenmiş gibi, ödenmiş vergileri ise ödenmemiş gibi gösterebilirler. Bütün kayıtlar dijital ortamda tutuluyor ve vergi işlemleri sistem üzerinden yapılıyor. Sistemde değişiklik yaparsanız bu fiili olarak da geçerli olur.

MOBESE SİSTEMLERİYLE TÜM TÜRKİYE’Yİ İZLEYEBİLİRLER

MOBESE sistemleri IP tabanlı ve bu IP tabanlı olmasından hareketle MOBESE server (sistem sunucusu)’na ulaştığınız andan itibaren dünyanın neresinden olursanız olun izleme yapma ve takip etme şansına sahipsiniz. Normalinde MOBESE sistemlerinde filtreleme yapılması, yani sadece belirli IP adreslerinin ulaşmasına izin verilmesi gerekir ancak yine bu noktaya da dikkat edilmediği için FETÖ’nün Amerika’dan ya da dünyanın her ye rinden MOBESE sistemleri üzerinden Türkiye’yi izlemiş olabileceğini düşünüyorum. Hatta dışarıdan kontrol edilen MOBESE görüntüleri üzerine görüntü göndererek oradan geçmekte olan bir insanı geçmiyormuş gibi göstermek mümkündür.

MİLLİ SEFERBERLİK SİBER GÜVENLİKTEN BAŞLATILMALI

Türkiye’deki yazılım altyapısında ağırlıklı olarak Windows tabanlı sunucu sistemlerinin kullanıldığını belirten Topuzoğlu, şöyle devam etti: “Eğer Microsoft’un yazılımlarını kullanıyorsanız, CIA ve NSA’nın bilgilerinize erişebileceğinden emin olamazsınız. Gerek işletim sistemi gerekse sunucularda kullanılan yazılımların mutlaka yerli ve milli olması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘milli seferberlik’ çağrısının ilk önce siber güvenlik alanından başlatılması gerektiğini düşünüyorum.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yaşandığı gece, örgütün siber timleri tarafından tüm devlet kurumsal şirketler, kamu ve devlet sitelerine çok yoğun saldırılarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hain darbe girişimi gecesi halk sokaklarda darbeci alçaklara karşı mücadele verirken, FETÖ’nün siber timleri ise bilgisayarları başından devletin tüm alt yapısını çökertmeye çalışmıştı.

DİJİTAL ALT YAPIYI FETÖ ŞİRKETLERİ YAPTI

FETÖ’nün bilişim alanına özel önem verdiğinin altını çizen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, “FETÖ’ye ait şirketler bu alanda ciddi yatırımlar yaptı. Devlete ait birçok kamu kurumunun yazılım ve donanım alt yapısını bu şirketler yaptı. Sürat Teknoloji en önemlilerinden biriydi ve birçok stratejik kurumun teknoloji alt yapısını yaptı. Yine internet alt yapı hizmeti veren İsim Tescil Teknolojileri adlı bir şirket var. Başında bulunan Abdullah Büyük ve Gülşen Kaya FETÖ’den tutuklanmış isimler. FETÖ’ye ait olan İsim Tescil firmasının Türkiye’de çok sayıda resmi kurum ve özel şirkete Alan adı, web sayfası, sunucu saklama, veri yedekleme, mail yönetim çözümleri, telefon ve santral alt yapısı kurulumu, siber güvenlik, veri loglama, toplu sms ve mail ile bilgisayar ağlarının yönetimi, internet üzerinden konuşmaların dinlenmesi, e mail trafiğinin izlenmesi ve bilgisayar ağlarının taraması şeklinde hizmetler verdiğini biliyoruz. Şirketin ayrıca stratejik bilişim uzmanları sağlamak veya bu uzmanları kurumlara yerleştirmek gibi hizmetinin de bulunduğu da tespit edilmişti. Böyle bir durumda kamu kurumlarının siber güvenliğinden söz etmek çok zor” şeklinde konuştu.

‘SANAL ALEM’ DENİLİP HAFİFE ALINAMAZ

Dünyadaki birçok işin ‘sanal dünya’ denilen yazılım platformlarıyla yapıldığına dikkat çeken Topuzoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin siber saldırılara karşı bir takım önlemler aldığını biliyoruz fakat maalesef çok yetersiz seviyede. Kullanılan yazılımlarda bırakılan bir açık kapı, istenildiği anda sisteme müdahale edilebilmesini sağlar. Bu açıkları bulabilmek çok zor olabilir. Bu nedenle önem sırasına göre en stratejik kurumlardan başlayarak bütün devlet kurumlarının yazılım altyapılarının yeni baştan yapılması gerekiyor. Ülke olarak şu anda çok ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız.”

FETÖ, HÂLA YAZILIMLARI KULLANIYOR OLABİLİR

Topuzoğlu, “Fetullahçı Terör Örgütü’nün kamu kurumlarındaki yazılımların başında olduğunu ve bu yazılımları kendilerine yakın şirketlere yaptırdıklarını tüm kamuoyu biliyor.. FETÖ tarafından hazırlanan bu yazılımların hiç birisi bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar baştan itibaren yeniden yazılmadı. Kamu kurumlarındaki bu yazılımlara FÖTÖ’nün bugün dahi rahatlıkla girerek yapılmayan bir çok hizmeti yapılmış gibi gösterebileceğini düşünüyorum” dedi.