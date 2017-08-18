Kamu yatırımlarını değerlendirme toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, yatırımcı bölge müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin gelişimi açısından büyük önem arz eden eğitim, sağlık, tarım, kültür turizm, gençlik spor ile kırsal kalkınma projelerinde gelinen nokta ve yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleştirme ele alındı.

Toplantıya katılan yatırımcı kurum amirleri, kendi çalışma alanlarıyla ilgili 2017 yılında Adıyaman’da devam eden proje ve çalışmalarının son durumu hakkında Vali Kalkancı ve ilin Milletvekillerine bilgi verdi.

Adıyaman’da devam eden yatırımların belirlenen hedef ve nitelikte vatandaşın hizmetine sunulması amacıyla çalışmaların her aşamasınıntakipçisi olacağını dile getiren Vali Kalkancı ve milletvekilleri, kamu kurumlarında gördüğü eksiklik ve aksaklıklar üzerinde durarak, gerekli koordinasyonun sağlanması noktasında hassasiyetlerini dile getirdi.