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Kamu ve özel sektör için 137 bin personel aranıyor

Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında yılsonuna kadar 2 milyon kişi istihdam edilmek hedeflenirken, hem özel sektör hem kamuda işe alımlar devam ediyor.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20
Kamu ve özel sektör için 137 bin personel aranıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliği kapsamında yılsonu için amaçlanan 2 milyon istihdam hedefine adım adım yaklaşılırken, hem özel sektör hem kamu her gün yeni işe alım ilanları veriyor. Şu an özel sektör ve kamu kurumları toplam 136 bin 992 eleman arıyor.

Özel sektör ile işsizleri buluşturan Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) güncel rakamlarla 111 bin 145 açık iş ilanı bulunuyor. İş arayanlar İŞKUR'un sitesinden kendilerine en uygun işi seçip başvurabiliyor. Takvim'in haberine göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak memur kadrolarını belirleyen Devlet Personel Başkanlığı'nda ise şu an 25 bin 847 alım ilanı yer alıyor.

İSTİHDAM TAKVİMİ

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 63 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

-TÜBİTAK MAM GMBE: Belirli süreli 36 proje personeli alacak. Son başvuru bugün.

-Ahi Evran Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

-Bitlis Eren Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

-Kırıkkale Üniversitesi: 26 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.

-TÜBİTAK BİLGEM: Belirli süreli 25 proje personeli alacak. Son başvuru yarın.

-Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 5 uzman, 2 destek personeli ve 1 iç denetçi istihdam edecek. Son başvuru 14 Temmuz.

-Emniyet Genel Müdürlüğü: Sözleşmeli 8 helikopter, 2 uçak pilotu alacak. Son başvuru 14 Temmuz.

-Hacettepe Üniversitesi: 79 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 14 Temmuz.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20
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