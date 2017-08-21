Kamu Sen: Enflasyon oranında zam sıfır zamdır

"Önümüzde kamu işçilerinin Toplu Sözleşme sonuçları dururken, 20 milyon insanı, adeta görmezden gelmek kabul edilemez. Çıta bellidir" diyen Koncuk, "Memura hakem kurulunu işaret etmek ise, ne yaparsanız yapın, söz de, karar da bizim, demektir" dedi.



Genel Başkan İsmail Koncuk açıklamasında, "Başbakan Yıldırım,"MEMURLARIMIZI ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONUN ALTINDA BİR ÜCRETE MAHKUM ETMEYECEĞİZ” demiş. İşte asıl hata bu anlayıştır. Enflasyon oranında zam sıfır zamdır. Başbakan'ın açıklaması memura hakem kurulunu işaret etmektedir. Hakem kurulunda son söz yine hükümetindir. Önümüzde kamu işçilerinin Toplu Sözleşme sonuçları dururken, 20 milyon insanı, adeta görmezden gelmek kabul edilemez. Çıta bellidir Memura hakem kurulunu işaret etmek ise, ne yaparsanız yapın, söz de, karar da bizim, demektir. Demek ki, arıza HESAP MAKİNASINDA değilmiş. Sayın Başbakan, karar sizin olabilir. Biz de diyoruz ki, memur ve emekliyi bu kadar ezmeyin, netice de 2019'da söz de, karar da bizim olacaktır. Bunları size, hesap makinaları ile kavga edenler söyleyemez, onların sırtında yumurta küfesi var. Bizim sorumluluğumuz ise, memurlaradır. Sayın Başbakan, bir açıklayın anlayalım. Kamu işçisine %12.5, ek ödemeye 250, + 90, memur ve emekliye %3+3. 20 milyon insan saygı bekliyor! Don Kişot misali, sorumlular yerine yel değirmenlerine saldıranlar, neymiş, demek ki arıza HESAP MAKİNASINDA değilmiş. Biraz yürekli olun!" ifadelerine yer verdi.