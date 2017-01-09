Kamu personeline yurtdışı görevi

Böylece Mehmetçik’in gittiği Suriye, Irak, Afganistan, Somali gibi ülkelerde sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sivil memurlar değil; ihtiyaca göre diğer tüm kamu kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri de gidecek.

Bu kişilere sınır ötesi görevde kaldıkları süreye göre aylık yaklaşık 2 bin 800 lira civarı tazminat ödenecek. 1989 yılında çıkarılan düzenleme askerle birlikte sınır dışı göreve sadece Milli Savunma Bakanlığında çalışan sivil memur ve işçilerin gönderilmesine olanak veriyordu. Yeni düzenlemeyle diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur ve işçilerin geçici olarak görevlendirilmesi ve tazminat ödenmesi sağlandı. KHK ile Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan şans oyunlarından Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto lisans yetkisi 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki at yarışları düzenleme yetkisi de 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Fon’a devredildi. Böylece hem şans oyunları hem at yarışları lisans satışından elde edilecek gelirler fon kasasına girecek.