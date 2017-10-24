Kamu özel işbirliği sağlık zirvesi devam ediyor

Zirvenin birinci günü, İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Hasan Erkesim, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan Özdemir ve Elmadağ Hukuk Kurucu Ortağı Av.Dr. Ramazan Arıtürk’ün açılış konuşmaları ile başladı.



Yerli katılımcıların yanı sıra 23 ülkeden 200'den fazla yabancı katılımcının ağırlandığı zirvenin bu yılki organizasyonunda Hükümetin sağlıktaki dev projesi olarak nitelenen Kamu Özel İşbirliği (PPP) Modeli ile inşa edilen dev şehir hastanelerinde finansman ve operasyon boyutuna ağırlık veriliyor. Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirilen en iyi uygulamalardan örneklerin paylaşılacağı 2 günlük zirvede, şehir hastanelerinin en etkin ve verimli şekilde nasıl yönetileceği ele alınıyor. Zirve, Türkiye'nin 21. yüzyılın sağlık meselelerine getirdiği yenilikçi ve ilerici çözümlerin ele alınacağı bir platform olma özelliği taşıyor.



Kamu-Özel İşbirliği Sağlık Zirvesi’nin (3rd Annual PPP Healthcare Summit) üçüncüsü bu yıl, 24-25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenleniyor. PPP Experts tarafından organize edilen zirve, Başbakanlık Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansı, MÜSİAD, DEİK, İTO ve Elmadağ Hukuk desteği ile gerçekleştiriliyor. İngiltere, Hindistan, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Jamaika'nın sağlık bakanlığı yetkilileri ve kamu ve özel sektörden birçok uzman isim, zirveye konuşmacı ve dinleyici olarak katılıyor. Zirve, tüm katılımcılar için fikir ve deneyim paylaşımlarında bulunabilecekleri bir platform işlevi görüyor.



Türkiye'de kamu ve özel sektör işbirliklerine özel tek etkinlik olma özelliği taşıyan zirve, sağlık sektöründe yer alan kamu kurumları ve özel şirketlerin temsilcilerini aynı çatı altında buluşturuyor. Katılımcılar, Türkiye ve dünyada sağlık alanında kamu-özel sektör işbirliklerine ilişkin en son gelişmeleri dinleme ve birbirlerinin deneyimlerinden istifade etme fırsatı buluyorlar.



Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veya bu alana ilgi duyan şirketlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımıyla gerçekleşecek zirvede, kamu-özel sektör işbirliklerinin dünyadaki örnekleri de katılımcılarla paylaşılıyor.



Zirvenin sponsorları arasında; Rönesans Sağlık Yatırım, Kuponsa, Akfen İnşaat ve CCN Holding, Bilim Sağlık Hizmetleri, Honeywell, Mott MacDonald, Went, Alperen, Turkish Airlines gibi şirketler yer alıyor.



Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek zirveye katılmak için www.ppphealth.com adresinden kayıt yaptırmak mümkün.