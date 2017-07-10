Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kamu kurum ve kuruluşlarına 25 bin memur aranıyor

Kamu kurum ve kuruluşları 25 bin 268 memur arıyor. İş arayanlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden kendilerine uygun işlere başvurabilir.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:40
Kamu kurum ve kuruluşlarına 25 bin memur aranıyor

Kamu kurum ve kuruluşları 25 bin 268 memur arıyor. İş arayanlar, Devlet Personel Başkanlığı’nın sitesinden kendilerine uygun işlere başvurabilir.
 
Bakanlıklar bünyelerine alacakları memur sayısını kendileri açıklarken, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) da kamu kurumlarının eleman ihtiyaçlarını duyuruyor. Kamu çalışanı olmak isteyenler DPB'nin internet sitesinden kendilerine uygun olan işlere bakıp, başvuru yapabiliyor. Şu an DPB'nin internet sitesinde 25 bin 268 açık iş bulunuyor. Takvim'in haberine göre, üniversitelerden devlet dairelerine pek çok kamu kurum ve kuruluşu eleman arıyor.

İSTİHDAM TAKVİMİ
 
Pazaryeri Belediye Başkanlığı: 1 sürekli işçi alacak. Son başvuru bugün.
 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 11 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.
 
Gümüşhane Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru bugün.
 
TÜBİTAK BİLGEM: 10 bilgi sistemleri ve tesis güvenlik elemanı alacak. Son başvuru yarın.
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 63 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Temmuz.
 
TÜBİTAK MAM GMBE: Belirli süreli 36 proje personeli alacak. Son başvuru 12 Temmuz.
 
Ahi Evran Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Temmuz.
 
Bitlis Eren Üniversitesi: 1 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Temmuz.
 
Kırıkkale Üniversitesi: 26 akademik personel alacak. Son başvuru 12 Temmuz.
 
TÜBİTAK BİLGEM: Belirli süreli 25 proje personeli alacak. Son başvuru 13 Temmuz.
 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı: 5 uzman, 2 destek personeli ve 1 iç denetçi istihdam edecek. Son başvuru 14 Temmuz.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü: Sözleşmeli 8 helikopter, 2 uçak pilotu alacak. Son başvuru 14 Temmuz.
 
Hacettepe Üniversitesi: 79 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 14 Temmuz.
 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 19 akademik personel alacak. Son başvuru 14 Temmuz.
 
Bartın Üniversitesi: 4 akademik personel alacak. Son başvuru 14 Temmuz.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:40
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O cani hakkında korkunç detay ortaya çıktı!
    1. O cani hakkında korkunç detay ortaya..
    2. Sanayi üretim endeksi açıklandı
    3. Feci görüntüler geldi!
    4. Türkiye'yi sarsan vahşi cinayette flaş..
    5. ABD PKK'ya 184 TIR silah gönderdi
    6. Suriyeliler terör örgütü PKK'yı..
    7. Katar meydan okudu! Tam 340 milyar...
    8. ABD'den flaş Ürdün ve Kuveyt hamlesi!
    9. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
    10. Paris zor durumda! Metrolar göle döndü
    11. Dolar güne nasıl başladı?
    12. Flaş iddia! 'Kılıçdaroğlu 2019'da..
    13. İlk görüşte fareyi anımsatıyor:..
    14. Kamyonet kız öğrencilerin arasına..
    15. İmzalar bugün atılıyor! Süper Lig'den..
    16. 340 milyar dolarımız var, krizden..
    17. Trabzonlu yöneticiden imalı Cavanda..
    18. Adalet Bakanlığı'ndan yasadışı bahise..
    19. Sadece 1 günde bağışıklığı..
    20. Belhanda tepkilere dayanamadı hesabını..
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    Kendini patlatmadan saniyeler önce böyle...
    Kendini patlatmadan saniyeler önce böyle...
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş