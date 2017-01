Kamu konutlarında kira bedelleri açıklandı

Kamu konutlarının aylık kira bedelleri belirlendi.



Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda aylık metrekare başına 1,82 lira, kalorifersiz konutlarda 2,84 lira, kaloriferli konutlarda 3,73 lira kira bedeli alınacak. Belirlenen kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan aylık metrekare başına 0,44 lira alınacak.



Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak. Bununla birlikte elektrik sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 0,83 lira, su sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 0,72 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılamaması halinde 1,54 lira, konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışında kaynaklardan (kuyu, artezyen, kaynak suyu gibi) karşılanıyor olması halinde ise 0,39 lira ilave kira bedeli tahsil edilecek.



Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlar



Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,49 lira yakıt bedeli tahsil edilecek.



Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli alabilecek.



Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek her bir metrekare başına 0,17 lira tahsil edilecek.