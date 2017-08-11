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Kamu hastaneleri ‘Akıllı Hastane’ye geçiyor

Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Medipol Üniversitesi ile yürütülen proje kapsamında, Muğla’da bulunan tüm hastanelerin Dijital Hastane kapsamına geçmesi için HİMS (Healthcare Information Management Systems Society) eğitim semineri düzenlendi.

11 Ağustos 2017 Cuma 15:46
Kamu hastaneleri ‘Akıllı Hastane’ye geçiyor

Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen konferansta konuşan Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Rıza Murat Himoğlu, kuruma bağlı sağlık tesislerinde kâğıt kullanımın ortadan kaldırılarak, tüm sağlık tesislerimizin dijital ve akıllı hastanelere dönüştürülmesinin Sağlık Bakanlığının yürüttüğü bir proje olduğunu açıkladı. Sağlık tesisi yöneticilerinin bu konuda gereken tüm çabanın gösterilmesini isteyen Himoğlu, HİMS 6 düzeyinde sadece Milas Devlet Hastanesi’nin bulunduğunu ve diğer tüm sağlık tesislerinde de bu uygulamaya en kısa sürede geçeceklerini söyledi.

Medipol Üniversitesinden gelen konuşmacı Yrd. Doç. Dr. İlker Köse, Sağlık Bakanlığının ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Dijital ve Akıllı Hastane Projesi kapsamında Muğla Kamu Hastanelerinin rahatlıkla HİMS için aday olabileceklerini ve bu konuda başarılı olunacağını ifade etti.

HİMS stageleri ve HİMS hakkında bilgiler veren Köse, Sağlık Bakanlığının bu projede amacının sağlıkta yaşanan bürokrasiyi azaltarak hastalarımıza en üst seviyede sağlık hizmeti sunulmasının amaçlandığını ifade etti.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 15:46
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  2. Muğla
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