Kamu görevlilerinin yüzde 70'i sendika üyesi

Devlet Personel Başkanlığının verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın temmuz ayı itibarıyla kamu görevlilerinin 11 hizmet kolunda üye olabileceği toplam 156 sendika bulunuyor.

Kamuda sendika üyesi olabilecek 2 milyon 431 bin 228 çalışan yer alırken, bunlardan 1 milyon 684 bin 323'ü sendika üyesi. Sendikalı kamu görevlilerinden 997 bin 89'u Memur-Sen, 395 bin 250'si Türkiye Kamu-Sen, 167 bin 403'ü KESK, 64 bin 248'i Birleşik Kamu-İş, 6 bin 531'i Tüm Memur-Sen, 4 bin 548'i Çalışan-Sen, 4 bin 226'sı BASK, 3 bin 253'ü Hak-Sen ve 840'ı Anadolu-Sen'e üye durumda.

Sendikalaşmada rekor oran yüzde 71,64

Kamuda 2002 yılında sendika üyesi olabilecek 1 milyon 357 bin 326 çalışan bulunuyorken, bunların 650 bin 770'i sendika üyesiydi. O dönem yaklaşık yüzde 48 olan sendikalaşma oranı, daha sonraki yıllarda sendika üyesi olabilecek kamu görevlisi sayısının artışına paralel olarak yükseldi.

Sendikalaşma oranında rekor seviyeye 1 milyon 756 bin 934 örgütlü çalışan sayısıyla geçen yıl ulaşıldı. Geçen yıl yüzde 71,64 olan sendikalaşma oranı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yüzde 70 olarak gerçekleşti.