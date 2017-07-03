Kamu çalışanlarına 3 gün sıcak hava izni!

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hava sıcaklığının 50 derecenin üzerinde seyretmesi üzerine valilik kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile, kronik hasta ve engellilere yönelik 4 Temmuz'dan itibaren 3 günlük idari izin uygulaması başlattı.

3 GÜN İDARİ İZİN

Valilikten yapılan açıklamada, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre kentteki hava sıcaklığının artmasının beklendiği belirtilerek, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak kamuda çalışan hamile bayanların, yüzde 40'tan yukarı engeli olan personelin, kronik (şeker, tansiyon, kalp, beyin) hastalıkları olanların 3 günlük idari izinli sayılması kararı alınmıştır" denildi.