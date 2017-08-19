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Kamu çalışanına 10 gün tatil, özele 5.5 gün mesai

Kurban bayramda kamuya verilen idari izin özel sektörü kapsamasa da isteyen firmalar tatili 10 güne çıkarabilir. Bugünleri maaştan kesemez, izinden düşemez. Çalışana ise 5.5 gün mesai var.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:22
Kamu çalışanına 10 gün tatil, özele 5.5 gün mesai

Hükümetin kararıyla önümüzdeki Kurban Bayramı'nda kamu çalışanları 10 gün tatil yapacak ve bayramın dışındaki günlerde de idari izinli sayılacak. Bu durum özel sektör çalışanlarını da heyecanlandırıyor ama konunun onlarla direkt ilgisi yok. Özel sektör çalışanları memurların idari izinli sayıldıkları 28-29 Ağustos'ta tam gün 31 Ağustos'ta ise yarım gün çalışmak durumunda. Peki bunun başka bir yolu yok mu? Elbette var.

İŞVEREN İSTERSE

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 10 gün tatil yaptırabilir. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Fakat çalışanlar açısından bir tehlike söz konusu. Bazı firmalar bu idari izin verdikleri 2.5 günü maaştan kesmeye kalkabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor.

Öncelikle belirtelim bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 10 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı ay sonunda maaşını tam alacak.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:22
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