Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kamptan kaçan 5 terörist teslim oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi’de, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Şanlıurfa ve Bingöl’deki operasyonlarda ise 2 terörist yakalandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:15
Kamptan kaçan 5 terörist teslim oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörle mücadele operasyonları kapsamında yurt içinde meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: Muş Malazgirt’te bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda 12 iş birlikçi yakalandı.

Batman Kozluk’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde, araziye gizlenmiş 2 sırt çantası içerisinde; 62 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet gece görüş dürbünü, bir el yapımı patlayıcı elektronik devresi, bir el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, HakkariŞemdinli’de bir el yapımı patlayıcı, Bitlis Hizan’da 2 el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Şanlıurfa Ceylanpınar’da, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan PYD/PKK bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı. Bingöl Yayladere’de icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı. 

Şırnak Silopi’de, Irak'ın kuzeyindeki  barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:15
  1. Son dakika
  2. son dakika tsk
  3. terörist
  4. şırnak
  5. PKK
  6. muş
  7. Irak
  8. Suriye
  9. Bingöl
  10. Silopi
  11. Batman
  12. Bitlis
  13. Hakkari
  14. Şemdinli
  15. Şanlıurfa
  16. Ceylanpınar
  17. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • Helal olsunHelal olsun14 dk önce
    Bunlar döküldükçe abd sınır ötesini parlatmaya çabalıyor. Olmayacak duaya el açıyorlar. Maksat pislojik üstünlük çünkü tsk gerçekten bu örgütün ve zioncuların ruh sağlığını bozdu.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan açıkladı! Siber saldırılara karşı yerlisi geliyor...
  1. Bakan açıkladı! Siber saldırılara..
  2. Hükümetten 'Wikipedia' duyurusu:..
  3. Aziz Yıldırım:Lens gitsin diye dua ettik
  4. Kocaeli'de sensörlü trafik ışıkları..
  5. Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi..
  6. Adapazarı'nda arazisi imara..
  7. Mardin’de çareyi fosseptik çukuruna..
  8. Filistin’de siber saldırı
  9. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
  10. Sırrı talimatı aldı! Terör örgütüne..
  11. Fenerbahçe'de yılın transfer bombası..
  12. Antalya’da polis, boğulan babasının..
  13. Marmaray inşaatında ceset çıktı
  14. Yalçın Topçu'dan Kemal..
  15. Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak..
  16. Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü
  17. 'Benden ümidinizi kesmeyin' ifadesinin..
  18. Sosyal medyada tanıştığı kişiler..
  19. Darbeci FETÖ, MİT TIR'larını..
  20. İstanbul Esenyurt'ta eşini öldüren 2..
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı