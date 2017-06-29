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Kampta ayı paniği

Uludağ’da kamp yaptıkları çadırlarına gece bir ayının geldiğini düşünen iki öğrenci, jandarma ve arama kurtarma ekiplerini alarma geçirdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:01
Kampta ayı paniği

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan Bursalı Ahmet Uğur (25) ve Anıl Güldoğan (25) adlı öğrenciler, önceki gün Uludağ’da Kilimli Göl civarında kamp yapmaya başladı. Çadırda kalan öğrenciler, dün gece saatlerinde çadırlarının bulunduğu alanda sesler duymaya başladı. Korktukları için çadırdan çıkamayan öğrenciler, durumu jandarma ekiplerine bildirmek istedi. Ancak telefonlarının çekmemesi sonucu jandarmaya ulaşamayan öğrenciler, daha sonra ulaştıkları 112 Acil Servis ekiplerine durumu aktardı. UMKE, AFAD, jandarma ve milli parklardan iki kılavuzcu ekibe durum bildirildi. Ekipler, 10 kilometrelik yürüyüşün ardından öğrencilere ulaştı. Yanlarında izin belgesi ve alan kılavuzu olmadığı anlaşılan öğrencilerin Uludağ Jandarma Karakolu’na götürülerek ifadeleri alındı. Öğrencilere izin belgesiz ve alan kılavuzu olmadan kamp yapmaları sebebiyle ceza kesildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:01
  1. İstanbul
  2. Kilimli
  3. Bursa
  4. Uludağ
  5. Çad
  6. Yıldız Teknik Üniversitesi
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