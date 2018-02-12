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Kampanya başlattılar! 'Türkiye'ye F-35 verilmesin'

Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Milli Komitesi, bu yıl teslim edilmeye başlanacak F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için Washington’da kampanya başlattı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:25
Kampanya başlattılar! 'Türkiye'ye F-35 verilmesin'

Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) ve Amerika Ermeni Milli Komitesi (ANCA), Türkiye’nin bu yıl teslim almaya başlayacağı F-35 savaş uçaklarının verilmemesi için Washington’da kampanya başlattı.

ABD Senatörlerini ziyaret eden Yunan ve Ermeni lobisi, Türkiye’nin Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Ermenistan ve İsrail konusunda NATO ve müttefikleri ile ters düştüğüne dikkat çekti. Senatörlere verilen bilgide ayrıca Türkiye’nin Rusya ve İran’a da F-35 teknolojisi hakkında bilgi ‘sızdırabileceği’ iddialarına da yer verildi.
Kokpit Aero'nun haberine göre, geçen yıl Dışişleri Komisyonu üyesi David Cicilline Türkiye’ye F-35 satışının durdurulması için öneride bulunmuş ancak House Rules Committee, önerinin dikkate alınmasını engellemişti.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:25
  1. F-35 savaş uçağı

YORUM YAZ

  • s-400s-40018 dk önce
    f-35 radara yakalanmıyor;İSrail suriyede rus savunma sistemlerini bu şekilde vurdu sorum şu ?S-400 ler f-35 lere karşı etkilimi?
  • Hy-hyHy-hy19 dk önce
    Umarım vazgeçerler,bizde incirlik,kürecik dahil amerikan üslerini kapatıp nato savunma sınırlarını değiştirip başınızın çaresine bakın deriz.Kaldıki Rus T-50 pak-fa veya Çin J-20 ondan daha iyi uçak her ikisideteknoloji veya ortak üretime açık.T-50 bariz üstün ve kıyaslamaya bile gelmez.Fiyatıda neredeyse 40 milyon dolar daha ucuz....Üstelik kürecik giderse israil kör,sağır olur.
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