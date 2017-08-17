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Kamil Özcan DSYB Genel Başkanı oldu

Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin yeni genel başkanı seçildi.Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara’da düzenlendi. Olağan Genel Kurulda, 4 liste seçime katıldı. Toplam 583 delegenin bulunduğu seçimde, 472 oy kullanılarak geçerli sayıldı.Kapalı zarf usulü ile yapılan oylamada, Yaşar Kahya 24 oy, Ali Dermenci 105 oy, Edip Yıldız161 oy, Kamil Özcan ise 185 oy alarak genel başkanlığa seçildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:41
Kamil Özcan DSYB Genel Başkanı oldu

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 7. Olağan Genel Kurulunda, Burdur’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütü Başkanları tam destek verdi.STK Başkanları, genel kurulu anbean takip ederek, Kamil Özcan’ın genel başkan seçilmesiyle mutluluğunu paylaştı.

"Üreticimizin derdine çare bulacağız"

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin yeni genel başkanı Kamil Özcan, genel kurulda yaptığı konuşmasında, “Biz üreticimizin sesi olacağız. Üreticimizin derdine çare bulacağız. Tüketicimize umut vereceğiz, çocuklarımıza, yaşlılarımıza kısaca halkımıza hayvansal gıdaya ulaşmada güvence olduğumuzun teminatı olacağız. Birkaç cümlede aynı gemide bulunduğumuzu sandığım sektörün ticaretini yapan Sanayicilere seslenmek istiyorum. Geminin tayfası üretici, geminin kaptanı sanayici olarak görülüyorsa bilin o gemi batar. Geminin kaptanı olsa olsa devlet olur. Bu üreticileri sizlere ezdirmeyeceğiz. Üreticinin haklarını koruyacağız. Öyle yemimi almazsan sütünü almam, fiyat bu, ister sat ister satma devri kapanacak. Yemin çuvalı 60 lira almak zorundasın yok. Herkes şunu iyi bilsin ki bu son nesil üreticiye sahip çıkmazsak, gelecekte kimseyi üretimde bulamayacağız. Sanayici ayağını denk almalı, belki sütü, eti ithal edebiliyoruz ama üreticiyi ithal edemezsiniz. Bundan sonra bu politikalarımız projelerimiz üretici odaklı olacak. Bu ülke çok kumpaslar gördü çok” ifadelerini kullandı.

İŞTE MERKEZ BİRLİĞİNİN YENİ YÖNETİM KURULU!

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yeni Yönetim Kurulu listesindeki isimler şöyle:

Yönetim Kurulu:

Asil:Kamil Özcan (Burdur), Tuncay Aytın (Edirne), Serhat Vayısoğlu( Osmaniye),Hacı Selvi (Yozgat), Ercüment Serkan Çelikkaya (Samsun), Yunus Baydar (Ardahan), Mehmet Aldemir (Muğla)

Yedek: Hüseyin Özdemir (Isparta),Ahmet İlik (Kütahya),Naci Eser (Bilecik),Murat Çarşambalı (Zonguldak), Nizamettin Şahin (Ağrı), Nuri Demirbaş (Mersin), Ahmet Bingöl (Ankara),

Denetim Kurulu:

Asil:

Mehmet Sedat Güngör (Aydın),Hasan Ahmet Kırlıoğlu (Manisa),Cemal Karakoç (Kırıkkale),

Yedek:

Metin Yaraşcı (Antalya),Yılmaz Kaya (Çorum),Hulusi Kantar (Sivas)

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:41
  1. Türkiye
  2. Zonguldak
  3. Edirne
  4. Antalya
  5. Samsun
  6. Muğla
  7. Bilecik
  8. Bingöl
  9. Ankara
  10. Sivas
  11. Mersin
  12. Tunca
  13. Aydın
  14. Ağrı
  15. Manisa
  16. Osmaniye
  17. Çarşamba
  18. Kütahya
  19. Ardahan
  20. Isparta
  21. Burdur
  22. Yozgat
  23. Kırıkkale
  24. Hac
  25. Mers
  26. Çorum
  27. Yılmaz Kaya
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