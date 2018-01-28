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Kamil Ahmet Çörekçi: Hiçbir şey bitmedi

Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor'un bek oyuncularından Kamil Ahmet Çörekçi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

28 Ocak 2018 Pazar 21:43
Kamil Ahmet Çörekçi: Hiçbir şey bitmedi

İyi oynadıklarını söyleyen Kamil Ahmet, "İyi bir maç çıkardık. 84'te kornerden yediğimiz gol bizi üzdü. Stadyumdaki atmosfer müthişti, taraftarlarımıza teşekkürler. Hiçbir şey bitmedi, Göztepe maçını kazanmalıyız, üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.

84'üncü dakikada yedikleri golü, yorgunluktan ötürü konsantrasyon kaybı yaşamalarına bağlayan Kamil Ahmet Çörekçi, "84'te herkes yorgun oluyor, dolayısıyla konsantrasyon da gidiyor. Maçtan önce bunları konuştuk, her şey de iyi gidiyordu ama sonlarda golü yedik. Futbol bu, bunlar oluyor" diye konuştu.

Kamil Ahmet, Rıza Çalımbay'ın kendisine sol bekte görev vermesi ile ilgili ise "Kendime güveniyorum. Sağ bek olsun, sol bek olsun fark etmez. Hocaya bana şans verdiği için teşekkür ederim. Umarım bundan sonra daha fazla şans gelir" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 21:43
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