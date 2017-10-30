'Kamikaze drone'un büyüğü geliyor

Projede görev alan mühendisler, “kamikaze drone” ailesinde yer alacak daha büyük ve daha etkili yeni ürün için çalışmalarını sürdürüyor. Savunma Teknolojileri ve Mühendislik AŞ (STM) tarafından geliştirilen “kamikaze drone”lar, başarılı seri üretim sürecinin ardından envanterdeki yerini alıyor.

Yeni ürün ve özellikler geliyor

STM, “kamikaze drone”lar, yapay zeka ve sürü teknolojilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu konularda yoğun Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları yapan STM, “kamikaze drone” ailesine gelecek yıl sabit kanatlı ve daha büyük bir ürün eklemeyi planlıyor.

Bunun yanında, “kamikaze drone”ların zırhlı araç ve bina gibi hedeflere etki edebilecek niteliğe kavuşturulmasına yönelik de çalışmalar yapılıyor.

“Kamikaze drone”lar, ileride genel maksatlı keşif ve gözetleme görevlerinde kullanmak üzere özgün görev planlama yazılımı, otonom zeka ve harekat kabiliyetleriyle donatılan TOGAN ile birlikte önemli sorumluluklar üstlenecek.

Belli aralıklarla aynı anda uçurulacak TOGAN’larla geniş bir alanda hakimiyet sağlanabilecek. TOGAN’ların toplayacağı istihbarattan hereketle belirlenecek hedeflere “kamikaze drone”larla müdahale edilebilecek.

Personele “kamikaze drone” eğitimi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, MKEK ve STM, aynı zamanda “kamikaze drone”lara yönelik sertifikasyon süreci de yürüttü. Süreç sonunda kamikazelerin çeşitli emniyet standartlarını taşıdığı taraflarca mutabakat altına alındı. Ürün, personele emniyetle kullanılabilir şekilde verilecek.