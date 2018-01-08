Kamerunlu aile oğullarına Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi

2011 yılında Nevşehire gelerek mobilyacılık yapan Simon Ebale Mekui (43) ile Kery Maliek Traore (39), yeni doğan ikiz erkek bebeklerinden birine Recep Tayyip Erdoğan adını verdi. Anne Kery Maliek Traore, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de bize kapılarını açtı. Bize yardım etti. Bunun için çocuğuma Recep Tayyip Erdoğan ismini verdim'' dedi.

Ebale Mekui Simon ise "Eşime sordum onunla birlikte bu kararı aldık. 4 çocuğumuz vardı şimdi ikiz erkek çocuğumuz oldu ve Allahıma şükürler olsun 6 çocuğumuz oldu" dedi. 15 Temmuz gecesi ellerine Türk bayrakları alarak nöbet tuttuklarını belirten Ebale Mekui Simon, geçen hafta sonu Ak Parti 6. Olağan Kongresi'ne gelen Başbakan Binali Yıldırım ile de tanıştığını belirtti. Simon, "Başbakan'a 'TC vatandaşı olmak istiyorum' dedim. 6 erkek çocuğum var onları burada büyütüp askere göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.