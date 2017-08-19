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Kamera karşısına geçen teröristlerden Türkiye'ye küstah tehdit

TSK'nın vurucu gücüyle karşılaşınca ABD'ye 'bizi koruyun' diye yalvaran teröristler Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Terör örgütü Türkiye'ye karşı yeni bir militan grubu kurduklarını ilan etti.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:00
Kamera karşısına geçen teröristlerden Türkiye'ye küstah tehdit

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin paravan örgütü DSG'den küstah bir açıklama geldi. Terör örgütü DSG bu açıklamasında, Türkiye'ye karşı yeni bir militan grubu kurduklarını ilan etti. 

Grubun elebaşlarından Hesam Hidro, grubun kuruluşunun açıklandığı törende yaptığı konuşmada Türkiye’yi tehdit etti ve "Osmanlı kolonicilerini ülkemizden atacağız" dedi.

"OSMANLI KOLONİCİLERİNİ ÜLKEMİZDEN ATACAĞIZ"

İşte Türkiye'yi tehdit ettikleri o sözler:

"Suriye savaşının 7’inci yılındayız. Tüm terör gruplarının kontrolüne ve tiranlığa tanıklık ettik. Ancak son sözü her zaman onurlu Suriyeliler ve vatansever isyancıları söyledi.

Bugün, Kürdü, Arabı, Türkmeni, farklı etnik kökenlere mensup genç, özgür Suriyeliler’den oluşan yeni bir gücün kurulduğunu ilan ediyoruz. Bu güç, ülkemizi yok edenlere, bizi acıyı tatmaya zorlayanlara ve ülkemizi işgal etmek için binlerce insanımızı öldürenlere karşı savaşacak.

Özellikle son bir kaç ayda kuzey Halep’teki köylerimizin birçoğunu Türk güçleri bombaladı ve hala da saldırılarını devam ettiriyorlar. İsyancı güçler, Suriye halkına, ellerindeki tüm imkanlarla terör saldırılarına karşı Suriye’yi savunacaklarının ve Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor. Canlarını feda eden kahramanlarımızın intikamını alacağız, huzur içinde yatsınlar. Çok yaşa demokratik Suriye."

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 21:00
  1. pkk
  2. DÜNYA Haberleri
  • 1453145353 dk önce
    Bunlar Suriyede dünyadanın her tarafından her milletten gelmiş toplanmış ortalama 40 bin civarında akılları alınmış silahlı çakal sürüsü. Alırlar maaşlarını. Alırlar uyuşturucularını sahipleri ne isterse o doğrultuda oradan oraya terör için koşarlar. Türkiye bunları yıllardır biliyor.
  • alaettin kılıç gurun alaettin kılıç gurun 1 sa önce
    siz kimsiniz ki
  • alaettin kılıç gurun alaettin kılıç gurun 1 sa önce
    yıl dolmadan kabuk değiştiriyordönüp bakın kılık değiştiriyor say say bitmiyor isim değiştiriyor ALLAHA HAKKIYLA İMAN ETMEYEN YÜREKTEN CESARET OLMAZyola gel kendinizi heba etme
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