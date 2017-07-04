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Kameni'nin dikkat çeken istatistikleri

Malaga'nın 33 yaşındaki file bekçisi Carlos Kameni, Fenerbahçe'ye imza atmaya geliyor. Bugün istanbul'da olması beklenen tecrübeli file bekçisini sizin için analiz ettik.

04 Temmuz 2017 Salı 11:41
Kameni'nin dikkat çeken istatistikleri

Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından birinci kaleci konumunda oynatacağı bir ismi kadrosuna katıyor. Malaga'nın tecrübeli file bekçisi Kameni'yle anlaşan sarı lacivertlilerin bu hamlesi "Volkan Demirel yedeğe çeki -lecek" şeklinde yorumlanıyor.

Güçlü yapısı dikkat çekiyor

33 yaşındaki Kameni'nin en dikkat çekici özelliği tam bir kaleci fiziğine sahip olması. Rakip takım oyuncularını korkutucu bir yapıya sahip olan Kameni, uzun yıllardır oynadığı La Liga'da Espanyol ve Malaga takımlarının formalarını giydi ve sürekliliğiyle dikkat çekti.

'Buz' gibi adam

Carlos Kameni'nin üst düzey motivasyonu maçlarda dikkat çeken bir başka özelliği. Kamerunlu kalecinin bu özelliği milli takımın eski kalecisi Rüştü Reçber'in de dilinde. Reçber, Kameni'nin bu özelliği ile ilgili yaptığı yorumda şu ifadeleri kullanıyor;

Kameni'nin en büyük avantajı maçlarda moralini hiç bozmaması. Volkan Demirel’i ciddi tehdit edecek bir isim."

Barcelona'ya karşı kalesini '8' kez gole kapattı

La Liga'da en çok maça çıkan (331) kalecilerden biri olan Kameni'nin istatistik rakamlarına baktığımızda Barcelona'ya karşı 24 kez forma giydiğini görüyoruz. 33 yaşındaki file bekçisi, bu mücadelelerin 8'inde kalesini gole kapattı. Bu anlamda La Liga'da Katalanlara karşı kalesini en çok gole kapatan kalecilerden biri olarak öne çıkıyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:41
  1. Fenerbahçe
  2. Barcelona
  3. Volkan Demirel
  4. Malaga
  5. Kamerun
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