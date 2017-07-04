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Kameni'den 'Muhammed Ali' mesajı

Fenerbahçe'nin Malaga'dan transfer ettiği Carlos Kameni, İstanbul'a gelirken Kamerunlu file bekçisinin üzerine giydiği Muhammed Ali tişörtü dikkat çekti.

04 Temmuz 2017 Salı 20:10
Kameni'den 'Muhammed Ali' mesajı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki file bekçisinin havaalanına adım attığı anlarda ise dikkatleri üzerine giydiği tişört çekti.

Müslüman boksör Muhammed Ali'nin tişörtüyle İstanbul'a ayak basan Idriss Carlos Kameni'nin 1 sene önce hayatını kaybeden boksörün hayranı olduğu öğrenildi.

Tecrübeli kalecinin Türkiye'deki ilk gününde Muhammed Ali tişörtünü tercih etmesi sarı lacivertli taraftarlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:10
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Türkiye
  4. Malaga
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