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Kameni'den flaş açıklama: Malaga beni gönderdi

İspanyol ekibi Malaga’dan ayrılan ve Fenerbahçe’ye transfer olan kaleci Carlos Kameni, ülkesi Kamerun’unda yayın yapan camfoot.com’a önemli açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2017 Salı 02:48
Kameni'den flaş açıklama: Malaga beni gönderdi

İspanyol ekibi Malaga’dan ayrılan ve Fenerbahçe’ye transfer olan kaleci Carlos Kameni, ülkesi Kamerun’unda yayın yapan camfoot.com’a yaptığı açıklamada, “Aslında Malaga’dan ayrılmayı hiç düşünmemiştim. Sözleşmemi de yeni uzatmıştım. Ancak yeni hoca Michel geldi ve onun gelecek sezonki kadroda beni düşünmediğini öğrendim. Kendisiyle yüzyüze görüşmeden böyle bir karar alındı. Sonrasında ben de Fenerbahçe’ye gittim. Michel’in, bu düşüncesini yüzüme söylemesini beklerdim” yorumunu yaptı. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 02:48
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