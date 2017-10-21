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Kameni, yurt dışındaki algı operasyonuna değindi

Galatasaray derbisinde Fransız golcü Gomis'e karşı performansı merak edilen Kameni'den derbi ve Türkiye ile ilgili açıklamalar geldi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:58
Kameni, yurt dışındaki algı operasyonuna değindi

Derbide karşı karşıya geleceği Galatasaraylı Gomis hakkında konuşan Kameni; "Bir futbolcu olarak her zaman iyi yerlerde olmayı başarılı olmayı hak ediyor Gomis. Başarısı beni mutlu ediyor. Bazı yaşlarda Türkiye gibi ülkelere geldiğinizde insanlar emeklilik için geldiğimizi düşünür. Gomis Türkiye'ye dinlenmeye gelmedi.

Vuruş teknikleriyle ilgili konuya gelince, detaylara çok fazla bakmam. G.Saray'la oynayacağız ve karşımızda bir takım olacak. G.Saray demek sadece Gomis demek değil. O böyle şut atmış bu böyle vuruş yapmış böyle koşuyormuş bunlara odaklanmam. Sahada olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki; şutu atan Ronaldo mu, Messi mi, Gomis mi düşünmüyorum. Sadece topu takip ederim." dedi.

'Yurt dışında Türkiye'nin imajını kötülüyorlar'

"Türkiye ile ilgili yurt dışında gerçekten yanlış bir imaj var. Türkiye'ye geleli az bir zaman oldu ama buradaki hayat kalitesi günlük hayattaki güzellikler beni ve ailemi sürprize uğrattı. Türkiye'de yaşayan çok fazla yabancı var ve burada yaşamaktan keyif alıyorlar. Net biçimde söyleyebilirim sakin bir ülkede yaşıyorum. Yurt dışında televizyonlarda başka bir imajı bir şekilde satmaya çalışıyorlar. Türkiye'yle ilgili kötü bir imaj yapmaya çalışıyorlar."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:58
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