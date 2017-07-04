Fenerbahçe'nin yeni transfer Carlos Kameni, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaleciyle resmi sözleşme imzalaması durumunda Kameni, Fenerbahçe tarihinin ilk Afrikalı file bekçisi olacak.

Barcelona'ya karşı kalesini '8' kez gole kapattı

La Liga'da en çok maça çıkan (331) kalecilerden biri olan Kameni'nin istatistik rakamlarına baktığımızda Barcelona'ya karşı 24 kez forma giydiğini görüyoruz. 33 yaşındaki file bekçisi, bu mücadelelerin 8'inde kalesini gole kapattı. Bu anlamda La Liga'da Katalanlara karşı kalesini en çok gole kapatan kalecilerden biri olarak öne çıkıyor.