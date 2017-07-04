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Kameni İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Malaga ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni İstanbul'a geldi.

04 Temmuz 2017 Salı 19:08
Kameni İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transfer Carlos Kameni, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaleciyle resmi sözleşme imzalaması durumunda Kameni, Fenerbahçe tarihinin ilk Afrikalı file bekçisi olacak.

Barcelona'ya karşı kalesini '8' kez gole kapattı

La Liga'da en çok maça çıkan (331) kalecilerden biri olan Kameni'nin istatistik rakamlarına baktığımızda Barcelona'ya karşı 24 kez forma giydiğini görüyoruz. 33 yaşındaki file bekçisi, bu mücadelelerin 8'inde kalesini gole kapattı. Bu anlamda La Liga'da Katalanlara karşı kalesini en çok gole kapatan kalecilerden biri olarak öne çıkıyor.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:08
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Barcelona
  4. Afrika
  5. Malaga
  6. Kamerun
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