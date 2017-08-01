Kamboçya'da arkadaşının bebeğini çöp poşetine koyup kaçırdı

Yin Sotheara isimli kadın arkadaşının evinden 5 aylık bebeğini çaldı. Bebeği siyah bir çöp poşetine koyarak evin penceresinden çıkaran kadın, bebeği evin en yakınındaki çöpe attı.

34 yaşındaki kadın 11 yıl hapse mahkum edildi. Kadının fidye amacıyla böyle bir şey yaptığı belirtiliyor.

5 aylık bebek neyse ki çöpten sağ salim bulundu. Yin Sotheara tutuklandığı sırada bebeği çok sevdiği için kaçırdığını iddia etmişti.