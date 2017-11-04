Kalpazanlara büyük baskın

Ankara'da Mali Şube Sahtecilik Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı ve sahte 1 milyon TL'ye el konuldu. Polis ekipleri şebeke üyelerini takibe aldı. Şebekenin ele başı olduğu belirlenen U.K.’nin Ankara’nın Kalecik ilçesindeki köyünde kendi hazırladığı düzenekle sahte para bastığını, sahte para yapımıyla ilgili malzemeleri Kalecik ilçesinde bulunan köyüne götürdüğü ve burada sahte paraları basarak örgüt üyeleri aracılığıyla piyasaya sürdüğü belirlendi.

Sahte para yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda, örgütün ele başı U.K. ile örgüt üyeleri R.K., G.K., O.K., İ.K. ve M.A.B. bastıkları sahte paraları Ankara’ya getirirken yakalandı. Kalecik’te bulunan evde yapılan aramada 1 milyon TL sahte para ve sahte para yapımında kullanılan çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise örgüt liderinin talimatıyla piyasaya para süren 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan E.B. , M.K. H.D., ve F.A. yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.