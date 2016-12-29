Cloudflare

Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?

Kalp yetmezliği; nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, iştahsızlık, öksürük, halsizlik, sık idrara çıkma ve kilo kaybı gibi sorunlara yol açmaktadır.

Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?
Eklenme: 29 Aralık 2016, 16:45
Bu haber 443 kez okundu

Kalp yetmezliğinin belirtileri nelerdir?

- Ayaklarda, bacaklarda ve karında şişlik

- Çarpıntı

- Nefes darlığı

- Baş dönmesi

- İştahsızlık

- Öksürük

- Halsizlik

- Sık idrara çıkma

- Kilo kaybı

- Göğüste ağrı

Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?

- Kalp damar hastalıkları

- Damar sertliği

- Kalp krizi

- Yüksek tansiyon

- Kalp ritminin bozulması

- Sigara ve alkol tüketimi 

- Böbrek yetmezliği

Kalp yetmezliği nasıl teşhis edilir?

Öncelikle hastanın sigara, alkol veya ilaç kullanıp kullanmadığı hakkında bilgi alınır  Daha sonra birtakım testler uygulanarak sorun teşhis edilir.

Kişinin günlük yaşam şartlarına göre kalp hastaları şu şekilde sınıflandırılır:

Sınıf 1: Kalp hastalarından herhangi bir rahatsızlık (çarpıntı, nefes almada güçlük gibi) belirtisi görülmez.

Sınıf 2: Kalp hastalarında göğüste ağrı, çarpıntı ve nefes darlığı görülebilir. Fakat kişi istirahat halindeyken bir sorun yaşamaz.

Sınıf 3: Kalp hastalarında belirgin bir sınırlama vardır. Hafif bir fiziksel aktivite sırasında bile rahatsızlık belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Sınıf 4: Kalp hastaları en ufak bir harekette dahi sıkıntı çekebilir.

Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?

Kalp hastalarında doğru beslenme çok önemlidir. Bunun için yemek miktarını azaltmak gerekir. Hastaya sulu besinler önerilir. Çünkü katı besinlerin sindirimi daha uzun sürer ve bu besinler kalbin yükünü artırır. Bu nedenle besinler iyi çiğnenmeli ve gerekenden fazla yemek yemekten kaçınılmalıdır. Yağ-tuz alımını da önemli miktarda azaltmak gerekir. Tuz, vücutta su tutumunu arttırdığı için vücuttaki şişliğin azalmasını engeller. Eğer tuz az alınırsa idrarla su atımı artar ve böylece şişlik (ödem) azalır. Böylece kalbin yükü azalır.

Tedavinin başarılı olması için hasta mutlaka sigarayı bırakmalıdır. Çünkü sigara kalp kasına oksijen gitmesini engeller ve kas dokusu beslenemez. Kalp yetmezliği olan hastalar dinlenmek zorundadır ve ağır güç gerektiren yorucu işlerden uzak durmaları gerekir. Ama nasıl ki hareketsiz yaşam süren bir insan güç ve kondisyon kaybı yaşıyorsa kalp kası da güç kaybeder. Bunu önlemek için doktor kontrolünde egzersiz programı uygulanmalıdır.

Bir diğer tedavi de ilaçla yapılır. Genellikle digoxin, diüretikler ve ACE inhibitörleri kullanılır. Digoxin sayesinde kalbin kanı pompalama gücü arttırılır. Digoxin kalbin atım düzenine de katkı sağlar. Diüretikler su ve tuzun vücuttan idrar yoluyla atılmasını sağlar ve böylece şişlikler azalır. ACE inhibitörleri damarları gevşetir ve kan akımını sağlar. Böylece fazla kan etkili şekilde pompalanır.

Kalp yetmezliğine karşı ne yapılmalı?

- Yağlı yiyeceklerden ve fast food ürünlerinden uzak durulmalı

- İlaçlar aksatılmadan kullanılmalı

- İdeal kiloda kalınmalı

- Aşırı yorunulmadan spor yapılmalı

- Tuz alımı azaltılmalı

- Düzenli olarak doktor kontrolüne gidilmeli

- Ağrı kesicilerden uzak durulmalı

- Dengeli beslenilmeli

- Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- Düzenli uyku uyunmalı

 

 
EtiketlerKalp yetmezliğiKalp yetmezliğine karşı ne yapılmalı?Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?Kalp yetmezliği nasıl teşhis edilir?Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?Kalp yetmezliğinin belirtileri nelerdir?
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Yılbaşı gecesindeki gizli tehlike! Yüzde 33 daha fazlaYılbaşı gecesindeki gizli tehlike! Yüzde 33 daha fazla

Medicana International Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.…

Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?

Kalp yetmezliği; nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, iştahsızlık, öksürük, halsizlik,…

Baş dönmesini küçümsemeyin!Baş dönmesini küçümsemeyin!

Baş dönmesi, çok tehlikeli bir hastalığın habercisi olabiliyor; şah damarı…

Kulak akıntısı nasıl tedavi edilir?Kulak akıntısı nasıl tedavi edilir?

Kulakta meydana gelen enfeksiyonlar bu soruna yol açmaktadır. Peki bu…

İşte Sağlık Bakanlığının 2016 karnesiİşte Sağlık Bakanlığının 2016 karnesi

Sağlık Bakanlığınca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, sezaryenle doğum oranları…

İşte tek sigara izmaritinin yaptığıİşte tek sigara izmaritinin yaptığı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, "Her yıl üretilen,…

Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!Karaciğer yağlanmasına bitkisel çözümler!

﻿Tıpta “hepatosteatoz” olarak adlandırılan karaciğer yağlanması, adından da anlaşılacağı üzere…

Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?Kabızlığa karşı nasıl önlem alınmalı?

Kabızlık, dışkılama sırasında zorluk çekilmesi olarak tanımlanan rahatsız edici bir…

K vitamininin faydaları nelerdir?K vitamininin faydaları nelerdir?

Naftakinon olarak da bilinen K vitamini, vücutta kanın pıhtılaşmasına yardımcı…