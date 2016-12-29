Kalp yetmezliğinin belirtileri nelerdir?

- Ayaklarda, bacaklarda ve karında şişlik

- Çarpıntı

- Nefes darlığı

- Baş dönmesi

- İştahsızlık

- Öksürük

- Halsizlik

- Sık idrara çıkma

- Kilo kaybı

- Göğüste ağrı

Kalp yetmezliğinin nedenleri nelerdir?

- Kalp damar hastalıkları

- Damar sertliği

- Kalp krizi

- Yüksek tansiyon

- Kalp ritminin bozulması

- Sigara ve alkol tüketimi

- Böbrek yetmezliği

Kalp yetmezliği nasıl teşhis edilir?

Öncelikle hastanın sigara, alkol veya ilaç kullanıp kullanmadığı hakkında bilgi alınır Daha sonra birtakım testler uygulanarak sorun teşhis edilir.

Kişinin günlük yaşam şartlarına göre kalp hastaları şu şekilde sınıflandırılır:

Sınıf 1: Kalp hastalarından herhangi bir rahatsızlık (çarpıntı, nefes almada güçlük gibi) belirtisi görülmez.

Sınıf 2: Kalp hastalarında göğüste ağrı, çarpıntı ve nefes darlığı görülebilir. Fakat kişi istirahat halindeyken bir sorun yaşamaz.

Sınıf 3: Kalp hastalarında belirgin bir sınırlama vardır. Hafif bir fiziksel aktivite sırasında bile rahatsızlık belirtileri ortaya çıkmaktadır.

Sınıf 4: Kalp hastaları en ufak bir harekette dahi sıkıntı çekebilir.

Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?

Kalp hastalarında doğru beslenme çok önemlidir. Bunun için yemek miktarını azaltmak gerekir. Hastaya sulu besinler önerilir. Çünkü katı besinlerin sindirimi daha uzun sürer ve bu besinler kalbin yükünü artırır. Bu nedenle besinler iyi çiğnenmeli ve gerekenden fazla yemek yemekten kaçınılmalıdır. Yağ-tuz alımını da önemli miktarda azaltmak gerekir. Tuz, vücutta su tutumunu arttırdığı için vücuttaki şişliğin azalmasını engeller. Eğer tuz az alınırsa idrarla su atımı artar ve böylece şişlik (ödem) azalır. Böylece kalbin yükü azalır.

Tedavinin başarılı olması için hasta mutlaka sigarayı bırakmalıdır. Çünkü sigara kalp kasına oksijen gitmesini engeller ve kas dokusu beslenemez. Kalp yetmezliği olan hastalar dinlenmek zorundadır ve ağır güç gerektiren yorucu işlerden uzak durmaları gerekir. Ama nasıl ki hareketsiz yaşam süren bir insan güç ve kondisyon kaybı yaşıyorsa kalp kası da güç kaybeder. Bunu önlemek için doktor kontrolünde egzersiz programı uygulanmalıdır.

Bir diğer tedavi de ilaçla yapılır. Genellikle digoxin, diüretikler ve ACE inhibitörleri kullanılır. Digoxin sayesinde kalbin kanı pompalama gücü arttırılır. Digoxin kalbin atım düzenine de katkı sağlar. Diüretikler su ve tuzun vücuttan idrar yoluyla atılmasını sağlar ve böylece şişlikler azalır. ACE inhibitörleri damarları gevşetir ve kan akımını sağlar. Böylece fazla kan etkili şekilde pompalanır.

Kalp yetmezliğine karşı ne yapılmalı?

- Yağlı yiyeceklerden ve fast food ürünlerinden uzak durulmalı

- İlaçlar aksatılmadan kullanılmalı

- İdeal kiloda kalınmalı

- Aşırı yorunulmadan spor yapılmalı

- Tuz alımı azaltılmalı

- Düzenli olarak doktor kontrolüne gidilmeli

- Ağrı kesicilerden uzak durulmalı

- Dengeli beslenilmeli

- Sigara ve alkolden uzak durulmalı

- Düzenli uyku uyunmalı