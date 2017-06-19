İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kalp yetersizliğini nasıl anlarız?

Kalp yetersizliği hastaları temel yakınmalarının ne olduğuna bağlı olarak kardiyoloji uzmanlarına, aile hekimine, iç hastalıkları uzmanlarına ve daha nadir olarak da diğer klinik disiplinlere başvururlar. Hekim, hastasını dinleyip muayenesini yaptıktan sonra eğer kalp yetersizliğinden şüphelenir ise aşağıdaki testleri isteyebilir.

19 Haziran 2017 Pazartesi 17:25
Kalp yetersizliğini nasıl anlarız?

İşte kalp yetersizliğini teşhis etmenin yolları:

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG yapılabilmesi için sağlık çalışanı vücudun farklı bölgelerine elektrot adı verilen küçük bantlar yerleştirir. Birer elektrot her iki kola ve bacaklara ve bir kaç elektrot da göğse konulur. Bunlar acı vermez. EKG daha önce kalp krizi geçirip geçirmediğinizi, kalp kasınızdaki değişimleri ve kalp ritminizi gösterir.

Göğüs röntgeni

Kalbinizin büyüyüp büyümediğini ve akciğerlerinizde sıvı birikimi olup olmadığını öğrenmek için röntgeniniz çekilir.

Kan tahlilleri

Kolunuzdan kan örneği alınır. Bu örnek sodyum ve potasyum, albümin ve kreatinin seviyelerini öğrenmek için laboratuvarda analiz edilir. Ayrıca BNP isimli bir hormonun seviyesine bakılabilir.

Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografi ses dalgaları kullanılarak kalbin hareketli görüntülerinin alınmasını sağlayan bir testtir. Bu işleme kalp ultrasonu da denir. Ultrasonu bir bebeğin gelişimini takip etmek için kullanılan yöntem olarak düşünebilirsiniz, ancak ultrason dalgaları aynı zamanda kalbin boyutunu, yapısını ve hareketlerini de göstermektedir.

Diğer testler

Kalp yetersizliği aslında tek başına bir hastalık değildir. Kalbin yapı ve işlevini bozan birçok hastalığın nihai sonucudur.  Koroner kalp hastalığı (kalp damarlarında daralma), hipertansiyon (yüksek tansiyon), kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları (aritmiler), şeker hastalığı (diyabet) gibi hastalıklar kalp yetersizliğinin en yaygın görülen nedenleridir. Bu nedenle doktorlar, kalp yetersizliği teşhisi koyduktan sonra altta yatan hastalığı saptamak için daha ileri testlere ihtiyaç duyabilir. Bu testler;

  • Efor testi
  • Kalp sintigrafisi
  • Holter testi
  • Kalp bilgisayarlı tomografisi
  • Kalp MR’ı (manyetik rezonans görüntüleme)
  • Koroner anjiyografi & kalp kateterizasyonu gibi testleri kapsayabilir.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 17:25
  1. kalp yetmezliği
  2. göğüs röntgeni
  3. EKO
  4. EKG
  5. kalp yetersizliği
  6. efor testi
  7. holter testi
  8. kalp tomografisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakandan kamu borçları için son çağrı: Bir daha olmayacak!
    1. Bakandan kamu borçları için son çağrı:..
    2. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
    3. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
    4. Japon devi iflas etti
    5. Galatasaray'ın istediği yıldız..
    6. Yarın akşam Kadir Gecesi
    7. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
    8. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
    9. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
    10. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
    11. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
    12. Avustralya'dan Suriye kararı
    13. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
    14. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
    15. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
    16. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
    17. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
    18. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
    19. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
    20. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!