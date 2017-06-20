Kalp yetersizliği olan hastalar nelere dikkat etmeli?
Kalp yetersizliği teşhisi konmuş kişiler günlük yaşantılarında nelere dikkat etmeliler?20 Haziran 2017 Salı 12:09
Günlük kontroller yapmak
Kalp yetersizliği belirtileri (terleme, nefes darlığı yaşamak ve yorgunluk) genel olarak vücudunuzda sıvı birikmesinden kaynaklanır. Vücudunuzda gereğinden fazla sıvı olup olmadığını anlamak için yapabileceğiniz üç şey var:
1. Her gün tartılın
Her sabah tuvalet ihtiyacınızı giderdikten sonra üstünüzde benzer kıyafetler olacak şekilde tartılmanız gereklidir. Eğer 3 gün içinde 1.5-2 kilodan fazla kilo alımı oldu ise mutlaka doktorunuzu aramanız gerekir. Bu durum vücudunuzda sıvı tutulumunun başladığının belirtisidir.
2. Her gün ödem kontrolü yapın
Vücudunuzda sıvı tutulumu olup olmadığını anlamanın diğer bir yolu ödeminizi kontrol etmektir. Her zaman ödem kontrolü yapın:
- Bir bacağınızı kontrol edin
- Bileğiniz, baldırınızın ön kısmı ve dizinizdeki cildi hafifçe bastırın
- Parmağınız cildinizde bir girinti oluşturuyorsa, ödeminiz var demektir
Sıvı tutulumu olduğunu gösteren diğer belirtiler:
- Bel lastiğiniz sıkıyor mu?
- Parmağınızdaki yüzükler dar geliyor mu?
- Çoraplarınız veya ayakkabılarınız sıkıyor mu?
3. Nefesinizdeki değişimlerin farkında olun
Kalbinizin ne kadar iyi olduğuna kendinizi ne kadar iyi hissettiğinize bağlı olarak karar verebilirsiniz. Aşağıdaki durumlar hastalığınızın kötüleştiğini gösterir:
- Normalden daha fazla nefes darlığı yaşamak
- Sürekli öksürük veya hırıltı olması
- Balgam renginde değişim
- Konuşmayı sürdürürken zorlanmak
- Geceleri daha fazla yastık kullanmak
İlaçları düzenli kullanmak
Doktorunuzun verdiği ilaçları kullanmak kadar uygun zamanda, uygun dozda ve öğün ilişkisine dikkat edilerek kullanmak da önemlidir.
- İlaçlarınızın her birini, her gün, doğru zamanda alın. İlaçlarınızın kullanım zamanları ile ilgili değişiklik yapmak istediğinizde doktorunuza danışın
- İlaçlarınızın dozunu, kendinizi iyi hissetseniz bile atlamayın
- Doktorunuzun veya hemşirenizin önerisi olmadan ilaçlarınızı kullanmayı bırakmayın – bir anda bırakmak tehlikeli olabilir
- Hiç ilaçsız kalmamak üzere önceden planlama yapın. Uzak bir yere tatile gidiyorsanız, yeterli miktarda ilacınız olduğundan emin olun
- İlaçlarınızı hiç bir zaman doktorunuzun verdiğinden daha yüksek dozda kullanmayın. İlacınızı kullanıp kullanmadığınızdan emin değilseniz, bir sonraki doz zamanına kadar bekleyin
- Yanınızda her zaman ilaçlarınızın bir listesini bulundurun.
UYARILAR
Kalp yetersizliği yavaş ilerlediğinden bütün şikayet ve belirtileri düzenli kontrol etmek önemlidir.
Aşağıdaki durumlarda acil yardım talep ediniz;
- Nitrogliserin (dilaltı hapına) rağmen rahatlamayan göğüs ağrısı
- Ciddi ve inatçı nefes darlığı
- Bayılma
Aşağıdaki durumlarda en kısa sürede doktorunuzu bilgilendiriniz;
- Nefes darlığında artış
- Nefes darlığı ile sık sık uykudan uyanmak
- Rahat bir uyku için gereken yastık miktarında artış
- Kalp hızında artış veya çarpıntınızın şiddetlenmesi
Aşağıdaki durumları doktorunuzla görüşünüz;
- Hızlı kilo alımı
- İlerleyici karın ağrısı veya karın şişliği
- Bacaklar veya ayak bileklerinde artan şişlik
- İştahsızlık, bulantı hissi
- Yorgunluk-halsizlikte artış
- Giderek kötüleşen öksürük