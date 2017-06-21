Kalp yetersizliği böbrekleri nasıl etkiler?

Kalbin pompaladığı kanın %20’si böbreklere ulaşır. Kalbin pompalama fonksiyonunun azaldığı kalp yetersizliğinde böbreklere ulaşan kan miktarı azalır. Böbrekler vücutta su ve tuz miktarının azaldığı algısına kapılarak su ve tuz tutulumunu arttırırlar. Bu durum ödem denilen vücuttaki şişliklere neden olur. Bu nedenle kalp yetersizliği hastalarında su ve tuz kısıtlaması yapılması, su ve tuz attırıcı ilaçlar önerilmesi gerekir.

Zaman içinde kalbin pompaladığı kan miktarı azalınca böbrekteki süzme faaliyeti yavaşlar ve giderek böbreğin fonksiyonları da yavaşlamış olur. Bu neden kalp yetersizliği hastaları zaman içerisinde böbrek hastası olmaya adaydır. İlaç ve diyetin yeterli olmaması durumda kalbin iş yükünü azaltmak için diyaliz ve benzer uygulamalarla biriken su ve tuzu atmak gerekebilir. Bu nedenle kalp yetersizliği hastalarının hem kardiyolog hem de nefrolog tarafından izlenmesi akılcı olacaktır.