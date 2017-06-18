İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kalp sağlığını korumanın 10 püf noktası

Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Aslan kalp sağlığını korumanın 10 püf noktasını açıkladı.

18 Haziran 2017 Pazar 00:23
Kalp sağlığını korumanın 10 püf noktası

Sigarayı bırakmak ve düzenli spor

Kalp sağlığı için sigaranın bırakılması gerektiğin söyleyen Doç. Dr. Aslan, ''60 yaşın üzerinde sigara içimi ateroskleroz dediğimiz damar içi plak oluşumunu 2 kat arttırıyor. Bu risk 50 yaşın altındaki bireylerde ise beş kat daha fazladır. Kalp damar hastalıkları dışında daha birçok organ ve sistemimize de zararı bulunan sigaranın bırakılması bu yaz kendimize yapacağımız en büyük iyilik olacaktır.

Düzenli spor yapın. Düzenli olarak spor yapmak kilo vermenin yanı sıra sıkılaşmaya ve formda kalmaya yardımcı olur. Ayrıca aerobik fiziksel aktivite, enerji elde etmek için artan bir oranda oksijen kullanımını arttırır, egzersiz performansı geliştirir.

Yoğunluk sebebiyle düzenli olarak spora vakit ayıramayanlar için günde 30 dakikalık hafif bir koşu ya da tempolu yürüyüşü adet haline getirebilir. Yazın gelmesiyle birlikte yüzmekte spor yapmak için çok iyi bir alternatiftir'' şeklinde konuştu.

Kiloya dikkat etmek ve bol su içmek

Fazla kiloya değinen Doç Dr. Aslan, ''Evet, ne yazık ki obez bir toplumuz. Artan fast food tüketimi ve düzensiz beslenme sonucu kilo almaya da devam ediyoruz. Vücut kitle indeksimizi 25’in altında tutmaya çalışmalıyız. Fazla kilolardan kurtulduktan sonra vücut ağırlığının düzenli takip edilmesi de gerek. Haftada veya 15 günde bir aynı saatlerde tartılarak kilo kontrolünü sağlamak mümkün.

Bol bol su için. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar su ihtiyacımızın da artmasında sebep oluyor. Günde 3 litre olmazsa olmazımız. Vücudumuzun yüzde 60-70’ini su oluşturuyor.

Su içmeye önem verilmediği takdirde ise vücuttaki yağ miktarı artabiliyor. Bunu önlemek için günde 10 - 12 bardak su içmek gerekiyor'' dedi.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:23
  1. kalp sağlığı
  2. sigara
  3. fazla kilo
  4. su içmek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    6. Fotokapanla görüntülendiler
    7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti