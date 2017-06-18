Kalp sağlığını korumanın 10 püf noktası

Sigarayı bırakmak ve düzenli spor

Kalp sağlığı için sigaranın bırakılması gerektiğin söyleyen Doç. Dr. Aslan, ''60 yaşın üzerinde sigara içimi ateroskleroz dediğimiz damar içi plak oluşumunu 2 kat arttırıyor. Bu risk 50 yaşın altındaki bireylerde ise beş kat daha fazladır. Kalp damar hastalıkları dışında daha birçok organ ve sistemimize de zararı bulunan sigaranın bırakılması bu yaz kendimize yapacağımız en büyük iyilik olacaktır.

Düzenli spor yapın. Düzenli olarak spor yapmak kilo vermenin yanı sıra sıkılaşmaya ve formda kalmaya yardımcı olur. Ayrıca aerobik fiziksel aktivite, enerji elde etmek için artan bir oranda oksijen kullanımını arttırır, egzersiz performansı geliştirir.

Yoğunluk sebebiyle düzenli olarak spora vakit ayıramayanlar için günde 30 dakikalık hafif bir koşu ya da tempolu yürüyüşü adet haline getirebilir. Yazın gelmesiyle birlikte yüzmekte spor yapmak için çok iyi bir alternatiftir'' şeklinde konuştu.

Kiloya dikkat etmek ve bol su içmek

Fazla kiloya değinen Doç Dr. Aslan, ''Evet, ne yazık ki obez bir toplumuz. Artan fast food tüketimi ve düzensiz beslenme sonucu kilo almaya da devam ediyoruz. Vücut kitle indeksimizi 25’in altında tutmaya çalışmalıyız. Fazla kilolardan kurtulduktan sonra vücut ağırlığının düzenli takip edilmesi de gerek. Haftada veya 15 günde bir aynı saatlerde tartılarak kilo kontrolünü sağlamak mümkün.

Bol bol su için. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar su ihtiyacımızın da artmasında sebep oluyor. Günde 3 litre olmazsa olmazımız. Vücudumuzun yüzde 60-70’ini su oluşturuyor.

Su içmeye önem verilmediği takdirde ise vücuttaki yağ miktarı artabiliyor. Bunu önlemek için günde 10 - 12 bardak su içmek gerekiyor'' dedi.