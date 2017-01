Kalp nakli olamazsa babası ölecek

Evli ve 1 çocuk babası Abdurrehim Erat'a (29) henüz çocukken lenfoma teşhisi konuldu. Bu hastalıkla 19 yaşına kadar mücadele eden Erat, hastalığı yendi. 24 yaşında evlenen ve bir çocuğu olan Erat, göğsünde ağrılar hissetmeye başladı. Gittiği hastanede kalp yetmezliği olduğunu öğrenen Erat, yendiği lenfoma hastalığının da tekrar nüksettiğini öğrendi. Günden güne kötüye giden genç adam çalışamaz duruma gelerek işinden ayrıldı.

Kalbinin yüzde yirmi çalışması üzerine yatağa mahkum kalan Abdurrehim Erat'a Uludağ Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nden yüzde yüz çalışamaz raporu verildi. Aile, bu raporla gittikleri SGK’dan, "Yüzde almışın altında engellidir. Çalışabilir" şeklinde rapor verilmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Yataktan bile kalkamayan gence çalışabilir raporu verilmesi üzerine Abdurrehim Erat malulen emekli olamadı. Acil kapl nakli olması gereken Erat, sigortası olmadığı için üniversite hastanelerine sevk alamıyor. Erat ailesi çocuklarının ölmemesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Abdurrehim Erat’ın 3 yaşındaki kızı Irmak Erat, babasının başından bir an olsun ayrılmıyor.

Abdurrehim Erat'ın ağabeyi Muhammet Halis Erat, “Kardeşim 3 yaşından 19 yaşına kadar lenfoma tedavisi gördü. 19 yaşında iyileşerek normal yaşantısına devam etti ve çalışmaya başladı. Birkaç yıl sonra göğüs ağrıları artmaya başladı. Tekrar hastaneye götürdük. Kardeşime kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bizi Uludağ Üniversitesi'ne sevk ettiler. Bu arada SGK süresi dolduğu için sigortadan yararlanamamaya başladı. Uludağ Üniversitesi'nin bize yüzde yüz çürük raporu vermesi üzerine kardeşimin malulen emekli olması için SGK’ya başvuru yaptık. SGK bu raporu hiçe sayarak, yüzde altmışın altında çalışabilir raporu verdi. Biz şu an SGK ile mahkemelik durumdayız. 1 yıldır mahkeme devam ediyor. Sigortası olmadığı için kardeşimin tedavisi aksadı. inKardeşim bir an önce lenfoma hastalığından tedavi olup kalp nakli olması lazım. Şu an yeşil kartlı olduğu için tedavi olamıyoruz. 3 yaşında çocuğu var. Ölümle pençeleşiyor. Ama sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Şu an hastanede yatması gerekirken hastaneler kabul etmediği için evde yatırıyoruz. Ege Üniversitesi'nde biran önce kalp nakli olması gerekiyor. Çocuğunu yetim bırakmaması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Tedavi aşamasında elimizde avucumuzda ne varsa harcadık” dedi.

SGK'dan yapılan açıklamada, aileyle tekrar görüşüldüğü, Abdurrehim Erat'ın tekrar hastanede heyete girip alacağı raporla SGK'da tekrardan karar vereceği belirtildi.

Vatandaşın şu an Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü SGK Bursa il müdürlüğünün konuyla bir an önce ilgilendiği söylendi. Şu an ki durumuna binaen oluşacak raporlar getirildikten sonra uygulama yapılacak. Yanlışlığın hastanın o dönem kendini iyi ifade edemediğinden kaynaklandığı ifade edildi.

