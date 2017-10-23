Kalp krizine karşı makarna üretildi

Bilim adamlarının ürettiği makarnayı yiyen ve kalp krizi geçirtilen farelerin hayatta kalma oranlarının daha yüksek olduğu görüldü.

İtalyan bilim adamlarının, kalp krizini önlemede etkili makarna ürettiği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, Toskana'da Sant'Anna İleri Çalışmalar Okulu'nda görevli bilim adamları, durum buğday unu ile tam tahıllı arpa ununu karıştırarak yeni bir tür makarna üretti.

Damar sağlığı için önem teşkil eden beta glukandan zengin makarnayı tüketen farelere kalp krizi geçirtildiğinde hayatta kalma oranlarının sadece durum buğday unundan hazırlanan makarnayı yiyenlerden daha yüksek olduğu keşfedildi.

Sonuçları "Scientific Reports" internet sayfasında yayımlanan araştırmada ayrıca arpa yiyen farelerde kalp hasarının daha az olduğu tespit edildi.

Araştırma ekibinin lideri Profesör Vincenzo Lionetti, yeni makarna türünün, "vücudu strese ve koroner damar rahatsızlığına karşı daha dayanıklı hale getirdiğini" ifade etti.