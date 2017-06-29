Kalp krizine bağlı ölümlerin temel nedeni

Damar sertliğinin günümüzün en sık görülen hastalıklarından biri olduğunu belirten Bulakbaşı, söz konusu hastalığın özellikle obezite, kötü beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik, aşırı alkol tüketimi ve genetik özellikler nedeniyle gittikçe daha sık ve daha genç yaşta görülmeye başladığına dikkatleri çekti.

Ateroskleroz ilerleyici bir hastalıktır

“Damar sertliği, kalp krizine bağlı ölümlerin temel nedenidir. Yaygınlaşmasındaki en temel neden, yukarıda sayılan ve modern yaşamın ivmelendirdiği, insülin direncindeki artışın neden olduğu obezite ve tedavi edilmediği takdirde ardından ortaya çıkan tip 2 diyabet hastalığıdır. Obez hastalarda sıklıkla izlenen ateroskleroz, insülin direnci (diyabet) ve hipertansiyon birlikteliği, “metabolik sendrom” olarak da adlandırılan klinik tablonun en temel üç saç ayağını oluşturmaktadır.” diyen Bulakbaşı, Atreoskleroz’un özellikle atardamarların duvarlarındaki değişik tabakalarda kalınlaşma ve sonrasında içerisinde pıhtı oluşumu ya da kalsifikasyon gelişimine bağlı damar lümeninde daralma ile seyreden ilerleyici bir hastalık olduğunu belirtti.