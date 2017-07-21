Kalp krizi riskini azaltan 6 gıda
Kalbimiz en önemli organlarımızdan biridir, ancak, stres ve sağlıksız diyetlerle en çok bu organımızı yoruyoruz.21 Temmuz 2017 Cuma 10:56
Kalbimiz en önemli organlarımızdan biridir, ancak, stres ve sağlıksız diyetlerle en çok bu organımızı yoruyoruz. Yediğimiz aşırı yağlı yiyecekler, kalbin düzgün çalışmasını önleyen kolesterol düzeyini arttırıyor. Bunun yanında tüketilmesi gereken bazı gıdalar, kan damarlarını temizliyor ve olası bir kalp krizi riskini azaltıyor.
Balık
Somon, uskumru, mezgit ve diğer yağlı balıklar, aritmi ve damar sertliği riskini azaltıyor. Haftada 2-3 kez balık tüketmek gerekiyor.
Çilek
Yaban mersini ve çilek, kan basıncını düşürür ve kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur.
Sızma zeytinyağı
Günde sadece birkaç kaşık zeytinyağı, kötü kolesterol seviyesini ve şekeri düşürür.
Sarımsak
Damarları genişletir, kan basıncını düşürür, damar sertliğinin oluşmasını önler.
Yeşil çay
Günde bir fincan yeşil çay içmek, kolesterol oluşumun engeller. Ayrıca yeşil çay, metabolizmayı arttırır ve aşırı kilo alımını önler.