Kalp krizi riskini azaltan 6 gıda

Kalbimiz en önemli organlarımızdan biridir, ancak, stres ve sağlıksız diyetlerle en çok bu organımızı yoruyoruz. Yediğimiz aşırı yağlı yiyecekler, kalbin düzgün çalışmasını önleyen kolesterol düzeyini arttırıyor. Bunun yanında tüketilmesi gereken bazı gıdalar, kan damarlarını temizliyor ve olası bir kalp krizi riskini azaltıyor.

Balık

Somon, uskumru, mezgit ve diğer yağlı balıklar, aritmi ve damar sertliği riskini azaltıyor. Haftada 2-3 kez balık tüketmek gerekiyor.

Çilek

Yaban mersini ve çilek, kan basıncını düşürür ve kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur.

Sızma zeytinyağı

Günde sadece birkaç kaşık zeytinyağı, kötü kolesterol seviyesini ve şekeri düşürür.

Sarımsak

Damarları genişletir, kan basıncını düşürür, damar sertliğinin oluşmasını önler.

Yeşil çay

Günde bir fincan yeşil çay içmek, kolesterol oluşumun engeller. Ayrıca yeşil çay, metabolizmayı arttırır ve aşırı kilo alımını önler.