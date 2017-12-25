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Kalp krizi geçirildiğinde ilk yapılması gerekenler

Kişinin kalp krizi geçirdiği esnada tıkalı olan damarını açabilmek için yapacağı şeyler hastaya zaman kazandırır.

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:30
Kalp krizi geçirildiğinde ilk yapılması gerekenler

Kardiyoloji Uzmanlarından, kalp krizi geçirildiği fark edildiğinde yapılması gereken önlemler:

- Telefonla mutlaka yakınlarınızı arayarak durumu haber verin.

- Bulunduğunuz yerin kapısını aralayın ve böylece yardıma gelecek olan kişinin işini kolaylaştırmış olursunuz.
     
- Bir bardak su ile aspirin için. Bunun dışında kesinlikle bir şey yiyip içmeye kalkmayın.
     
- Kuvvetli öksürük geçici olarak kan akımını artırır. Bu nedenle burun deliklerinizi kapatarak kuvvetli biçimde öksürmeye çalışın. 
     
- Pencerenizi açın ve odaya oksijen girmesini sağlayın.
     
- Yardım gelmesini yatarak ya da oturarak bekleyin, ayakta beklemeyin. Çünkü kalp krizi ile hastaneye gelen bir hastanın bir travma sorunu olmaması gerekir. Eğer kişi düşerek başını çarpmışsa kalp krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe nedeniyle yapılamayabilir.
     
- Soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girmeyin. Özellikle soğuk su böyle durumlarda çok tehlikelidir; çünkü kalp damarlarını büzer ve mevcut durumu daha da kötüleştirebilir.

Bir kişi yanı başınızda kalp krizi geçirdiyse;

- Sağlık deneyiminiz yoksa kalp krizi geçiren birine müdahale etmeyin, başka hastalara veya kendinize ait kalp ilaçlarını vermeyin.

- Hemen ambulans yardımı isteyerek hastayı en yakın tam donanımlı bir hastaneye ulaştırın.

- Bu esnada, kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere yatırın.

- Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak kalbe daha çok kan akışının olmasını sağlamaya çalışın.

- Üzerindeki sıkı olan kıyafetleri gevşetmek, kravatı çözmek gibi yardımlarda bulunun.

- Önemli olan, hastayı tetkik ve tedavilerinin yerinde ve uygun şekilde yapılabileceği bir hastaneye ulaştırmanızdır.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 20:30
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