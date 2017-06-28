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Kalp krizi geçiren yaşlı kadın ambulans helikopter ile hastaneye taşındı

Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı bir kadın ambulans helikopterile hastaneye kaldırıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:21
Kalp krizi geçiren yaşlı kadın ambulans helikopter ile hastaneye taşındı

Edinilen bilgilere göre Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Nazire Doğanay için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi.

Durumu ağır olan Nazire Doğanay, Darende Stadına inen hava ambulansına taşınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:21
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