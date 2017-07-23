Kalp krizi geçiren Şırnak Üniversitesi rektörü hayatını kaybetti
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas kalp krizi geçirdi.Hastaneye kaldırılan Nas kurtarılamayarak hayatını kaybetti.23 Temmuz 2017 Pazar 16:18
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, saat 14.00’da evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Nas, yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Batman'daki özel hastaneye sevk edildi. Ancak Nas, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatınıa kaybetti..