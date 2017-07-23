Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kalp krizi geçiren Şırnak Üniversitesi rektörü hayatını kaybetti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas kalp krizi geçirdi.Hastaneye kaldırılan Nas kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2017 Pazar 16:18
Kalp krizi geçiren Şırnak Üniversitesi rektörü hayatını kaybetti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, saat 14.00’da evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Nas, yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle  Batman'daki özel hastaneye sevk edildi. Ancak  Nas, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatınıa kaybetti..

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 16:18
  1. Son dakika
  2. son dakika şırnak
  3. üniversite
  4. şırnak
  5. Diyarbakır
  6. Dicle Üniversitesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkunç olay... Kamyon kasasında 8 ceset, 30 yaralı bulundu
    1. Korkunç olay... Kamyon kasasında 8..
    2. Büyük bir saldırı gerçekleşebilir! Bir..
    3. Cenazeye o da katıldı… Binler omuz..
    4. Kavakcı: İsrail derhal vazgeçmeli
    5. Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    6. Kalp krizi geçiren Şırnak Üniversitesi..
    7. "Günaydın" Arap Birliği Mescid-i Aksa..
    8. Vazgeçmediler... Döndüler... Başardılar
    9. Protokolde kavga çıktı, bakan zor..
    10. Kalp krizi geçiren rektör hayatını..
    11. Bakan Süleyman Soylu 'Yakışmadı' deyip..
    12. İstanbul'da bugün... Gerçek sonradan..
    13. Beşiktaş ünlü golcü ile anlaştı
    14. Kırgızistan’da Türkiye rüzgarı
    15. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki..
    16. AK Parti'den ayrılıp Vatan Partisi'ne..
    17. ABD’den Mescid-i Aksa için göstermelik..
    18. Fenerbahçe'den Samuel Eto'o açıklaması!
    19. İsrail Mescid-i Aksa'dan ne istiyor?
    20. Anne sütünün bebek için faydaları..
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Şehitler hemen defnediliyor
    Şehitler hemen defnediliyor
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!