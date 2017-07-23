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Kalp krizi geçiren rektör hayatını kaybetti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nas kalp krizinden hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2017 Pazar 16:08
Kalp krizi geçiren rektör hayatını kaybetti
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, evinde kalp krizi geçirdi. Rektör Prof. Dr. Nas, yapılan ilk müdahale ardından helikopterle Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.Tüm müdahallere rağmen rektör kurtarılamadı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, bugün saat 14.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Rektör Prof. Dr. Nas'ın rahatsızlanmasıyla sağlık ekiplerinin evinde yaptığı ilk müdehale ardından ambulansla önce Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Rektör Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, daha sonra helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesi'ne getirilirek tedavi altına alındı. Rekör Prof. Dr. Nas'ın Diyarbakır'daki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 16:08
  1. Şırnak Üniversitesi Rektörü
  2. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas
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