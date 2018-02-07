Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kalp krizi geçiren eski büyükelçi hayatını kaybetti

Türkiye’nin Washington eski Büyükelçisi emekli Nabi Şensoy (73) geçirdiği kalp krizi sonucu İzmir’deki evinde hayatını kaybetti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 03:14
Kalp krizi geçiren eski büyükelçi hayatını kaybetti

Bir süredir böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy, evinde kalp krizi geçirdi. Yakılarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri eski büyükelçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şensoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, hayatı boyunca birçok önemli görevde bulunmuş olan Şensoy, 1990 yılında Türkiye’nin İspanya büyükelçiliği görevini de yaptı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 03:14
  1. Nabi Şensoy
  2. Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy
  3. İzmir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TTB Türk düşmanıdır, kapısına kilit vurulmalı!
    1. TTB Türk düşmanıdır, kapısına kilit..
    2. Karanlık odaya neşter yolda
    3. Amerika çekilmemek için DAEŞ’i..
    4. Prenseslikten vazgeçmişti, düğünü..
    5. ‘Uyuyan devi’ uyandırdılar
    6. İstanbul'da korkutan yangın!
    7. Lahey adil olursa ABD mahkum olur
    8. Dindar nesil için ‘seçmeli’yiz
    9. Kalp krizi geçiren eski büyükelçi..
    10. Müslüman sığınmacılara Hıristiyan..
    11. Bayern Münih'ten yarım düzine gol!
    12. Carlos Carvahal'lı Swansea City'ten 8..
    13. Terörist İsrail çocukları zindana attı
    14. Dani Alves'in kaleye geçtiği maçta PSG..
    15. PYD/PKK'dan alçak taktik: 500..
    16. Ali Şen'den bomba iddia! ''Ümit Özat,..
    17. Bayern Münih'in gol makinası sakatlandı!
    18. Ümit Özat'tan çarpıcı açıklama :Ayı..
    19. Muharrem İnce: 'Kendimden utanıyorum'..
    20. Türk akademisyen İsrail'de hala rehin!
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Bir aylık kar 2 günde yağdı, ordu devreye girdi
    Bir aylık kar 2 günde yağdı, ordu devreye girdi