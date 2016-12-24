Kalp krizi geçirdi hayatı kurtuldu

Rize'de yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Tarlacı, yıllar önce kalçasında çıkan kıl dönmesini ihmal ederek doktora gitmedi ancak kalp krizi geçirip hastaneye gitmek zorunda kalınca kuyruk sokumundaki kanserli tümörden erken müdahale sayesinde kurtulmuş oldu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİMDE FARK ETTİLER

Hastane hastane dolaşarak kuyruk sokumundaki kıl dönmesine çare arayan Tarlacı, son olarak Trabzon'a gelerek Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Sözen'e başvurdu. Tarlacı, burada kalçasına yapılan müdahale ile kanserli tümörlerden kurtulurken geçirdiği kalp krizi sayesinde kanser olmaktan kurtulduğunu söyledi. Yıllardır kıl dönmesi sorunu yaşadığını ancak hiçbir Ağrı sızı duymadığını belirten Tarlacı, bu durumu hep ihmal ettiğini söyledi. Tarlacı "Kıl dönmesi bende yıllar önce vardı ancak yara şeklinde gözükmüyordu. 7-8 aydan beri kalça bölgemde yara çıktı, yaranın büyüdüğünü hissediyordum ama çok da önemsemedim. Sürekli araba kullandığım için ağrı sızı da hiç olmadı. Yaklaşık 2 ay önce evde kalp krizi geçirdim, hastaneye gittiğimde yaramı fark eden doktorlar, yaraya müdahale edilmesi gerektiğini yoksa daha da zor bir durumda kalabileceğimi söylediler. Son olarak Op. Dr. Emrah Sözen'e başvurdum. Sağ olsun kalçamda bulunan yarayı ameliyatla temizleyerek şimdiki duruma geldi. Kanserli tümör olduğunu öğrendiğimde şaşırmıştım. Kalp krizi sayesinde bundan kurtulmuş oldum" dedi.

"AMELİYAT 3-4 SAAT SÜRDÜ"

Op. Dr. Emrah Sözen de hastanın kalça bölgesindeki kanserli tümöre müdahale ederek temizlediklerini ifade ederek "Hastamız yaklaşık 15 gün önce bize başvurdu. Kalça bölgesinde çok sık karşılaşmadığımız tümör mevcuttu. Yani o bölgede deri kanseri vakası söz konusuydu. Hastanın genel durumu hem de tümörün bulunduğu bölge itibariyle ameliyatı biraz riskli ve zordu. Ek olarak kardiyak problemleri de mevcuttu. Ameliyat bölgesinde bazı organlar yakın olduğundan sıkıntılıydı. Ameliyat öncesi kardiyoloji ve yoğun bakımdaki doktorlarımızla da konuşarak hastayı ameliyat yapabileceğimize karar verdik. Ameliyat 3-4 saat kadar sürdü. Ameliyattan sonra hastamızı birkaç gün yoğun bakımda takip ettikten sonra bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.

DOKTOR: İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK

Dr. Sözen meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek "Hastamızdaki deri kanseri, güneş ışığına maruz kalarak normalde beklediğimiz sıklıkla görülen bir şey. Daha çok yüz bölgesinde güneşle temas eden yerlerde görülür. Bunun haricinde kronik yaralarda, bazen uzun süreli iyileşmeyen yaraların zemininden de gelişebiliyor. Hastamızda bu gruptan olan bir tümördü. Tümörün bulunduğu Lokazisyon alan olarak ilk defa gördüğüm bir bölgeydi. Kalça bölgesinde bu kadar büyük bir şekilde olanı ilk defa görüyorum. Şu an hastanın durumunda bir sıkıntı yok. Tümörün tamamını temizledik. Patoloji sonucu da temiz geldi. Muhtemelen ek tedaviye gerek kalmayacak" şeklinde konuştu.