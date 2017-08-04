kalp hastalıklarından korunmak veya kurtulmak için;

1- Gerçek, doğal ve sağlıklı yiyeceklerle beslenin. Bol miktarda sebze ve meyve tüketin.

2- Kan şekerinizi dengede tutun. Araştırmalar kan şekerindeki dalgalanmaların kalp hastalığına yol açtığını gösteriyor. Her yemekte sağlıklı protein ve sağlıklı karbonhidrat tüketin, hiçbir zaman karbonhidratları tek başına tüketmeyin.

3- Lif tüketiminizi arttırın. Lif içeriği yüksek gıdalar sebzeler, kuruyemişler, tohumlar

4- İşlenmiş gıdalardan ve abur cuburlardan uzak durun.

5- Omega 3 yağlarını arttırın. Bitkisel ve hayvansal omega 3 içeren yiyecekleri tüketin.

6- Bütün hidrojenize olmuş yağlardan uzak durun. Bunlar margarin ve bitkisel yağlardır. Etiketinde trans yağ içermez yazsa bile hidrojenize yazıyorsa bilin ki trans yağ içeriyordur.

7- Alkolden uzak durun veya azaltın. Alkol inflamasyona neden olur, inflamasyon da kalp hastalıklarına.

8- Kaliteli besin destekleri kullanın. Örneğin, günde 1-2 gram EPA/DHA içeren omega 3 takviyesi kullanın.

9- Dışarı çıkın ve hareket edin. Yeterince hareketli olmazsanız sağlıklı yaşlanamazsınız.

10-Stres düzeyinizi iyi yönetin. Stresle başa çıkmak için kendinize uygun yollar seçin. Doğa yürüyüşleri, yoga vb gibi seçeneklerden birini seçebilirsiniz