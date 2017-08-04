Kalp hastalıklarından korunmak
Kalp hastalıklarından korunmak veya kurtulmak için neler yapılmalıdır?04 Ağustos 2017 Cuma 15:26
kalp hastalıklarından korunmak veya kurtulmak için;
1- Gerçek, doğal ve sağlıklı yiyeceklerle beslenin. Bol miktarda sebze ve meyve tüketin.
2- Kan şekerinizi dengede tutun. Araştırmalar kan şekerindeki dalgalanmaların kalp hastalığına yol açtığını gösteriyor. Her yemekte sağlıklı protein ve sağlıklı karbonhidrat tüketin, hiçbir zaman karbonhidratları tek başına tüketmeyin.
3- Lif tüketiminizi arttırın. Lif içeriği yüksek gıdalar sebzeler, kuruyemişler, tohumlar
4- İşlenmiş gıdalardan ve abur cuburlardan uzak durun.
5- Omega 3 yağlarını arttırın. Bitkisel ve hayvansal omega 3 içeren yiyecekleri tüketin.
6- Bütün hidrojenize olmuş yağlardan uzak durun. Bunlar margarin ve bitkisel yağlardır. Etiketinde trans yağ içermez yazsa bile hidrojenize yazıyorsa bilin ki trans yağ içeriyordur.
7- Alkolden uzak durun veya azaltın. Alkol inflamasyona neden olur, inflamasyon da kalp hastalıklarına.
8- Kaliteli besin destekleri kullanın. Örneğin, günde 1-2 gram EPA/DHA içeren omega 3 takviyesi kullanın.
9- Dışarı çıkın ve hareket edin. Yeterince hareketli olmazsanız sağlıklı yaşlanamazsınız.
10-Stres düzeyinizi iyi yönetin. Stresle başa çıkmak için kendinize uygun yollar seçin. Doğa yürüyüşleri, yoga vb gibi seçeneklerden birini seçebilirsiniz