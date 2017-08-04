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Kalp hastalıklarından korunmak

Kalp hastalıklarından korunmak veya kurtulmak için neler yapılmalıdır?

04 Ağustos 2017 Cuma 15:26
Kalp hastalıklarından korunmak

kalp hastalıklarından korunmak veya kurtulmak için;

1- Gerçek, doğal ve sağlıklı yiyeceklerle beslenin. Bol miktarda sebze ve meyve tüketin.

2- Kan şekerinizi dengede tutun. Araştırmalar kan şekerindeki dalgalanmaların kalp hastalığına yol açtığını gösteriyor. Her yemekte sağlıklı protein ve sağlıklı karbonhidrat tüketin, hiçbir zaman karbonhidratları tek başına tüketmeyin.

3- Lif tüketiminizi arttırın. Lif içeriği yüksek gıdalar sebzeler, kuruyemişler, tohumlar 

4- İşlenmiş gıdalardan ve abur cuburlardan uzak durun.

5- Omega 3 yağlarını arttırın. Bitkisel ve hayvansal omega 3 içeren yiyecekleri tüketin.

6- Bütün hidrojenize olmuş yağlardan uzak durun. Bunlar margarin ve bitkisel yağlardır. Etiketinde trans yağ içermez yazsa  bile hidrojenize yazıyorsa bilin ki trans yağ içeriyordur.

7- Alkolden uzak durun veya azaltın. Alkol inflamasyona neden olur, inflamasyon da kalp hastalıklarına.

8- Kaliteli besin destekleri kullanın. Örneğin, günde 1-2 gram EPA/DHA içeren omega 3 takviyesi kullanın.

9- Dışarı çıkın ve hareket edin. Yeterince hareketli olmazsanız sağlıklı yaşlanamazsınız.

10-Stres düzeyinizi iyi yönetin. Stresle başa çıkmak için kendinize uygun yollar seçin. Doğa yürüyüşleri, yoga vb gibi seçeneklerden birini seçebilirsiniz

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 15:26
  1. kalp
  2. kalp krizi
  3. korunmak
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