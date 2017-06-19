İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kalp Hastalıkları Olanların Ramazan Rehberi…

Her Ramazan’da olduğu gibi bu sene de kalp damar problemleri gibi kronik hastalıkları olanların Ramazan ayını sağlıkla atlatabilmeleri için yapmaları gerekenleri Hastane Derindere Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ruken Hanavdeloğulları’na sorduk…

19 Haziran 2017 Pazartesi 22:41
Kalp Hastalıkları Olanların Ramazan Rehberi…

Kalp hastaları oruç tutabilir mi?

Kalp hastaları, hastalıkları kontrol altında olduğu sürece hekimlerinin izniyle oruç tutabilir. Ancak Ramazan başlamadan önce kan tahlilleri, Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi, efor testi, ritim ve tansiyon monitörizasyonu (holter) gibi hekiminin istediği kontrol ve tahlilleri yaptırmalı; yine hekiminin önerdiği beslenme takvimini dikkate alarak hareket etmelidir. Eğer;

  • Kontrolsüz hipertansiyonunuz varsa,
  • Çoklu ilaç kullanmanızı gerektiren kalp yetmezliğiniz varsa,
  • Kalp hastalığına bağlı şikayetleriniz varsa,
  • Bu şikayetleriniz henüz kontrol altına alınamadıysa,
  • Son 1 yıl içinde yeni kalp krizi geçirdiyseniz,
  • Kalp kapak protezi ya da artmış inme riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, oruç tutmanız sağlıklı değildir.

Son 1 yıl içinde kalp krizi hikayeniz yoksa semptomları ilaç tedavisiyle kontrol altında olan kalp, damar ve yüksek tansiyon hastasıysanız doktorunuza danışarak oruç tutabilirsiniz. 

Kalbinde stent olanlar ya da kalp pili kullananlar oruç tutabilir mi?

Eğer stent son 1 yıl içinde takılmışsa, genellikle ikili kan sulandırıcı tedavisi uygulanır. Bu dönemde kişinin oruç tutması sağlığını tehlikeye atacağı için önerilmez. Stent uygulamasının ardından 1 yıl geçmiş ve hastanın şikayetleri kontrol alınmışsa hekimine danışarak oruç tutabilir. Kişide sadece kalp pili olması oruç tutmak için engel değildir. Kalp ya da kalp dışı diğer yandaş hastalıkların varlığı kişinin oruç tutmasına engel olabilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar oruç tutabilir mi?

Kişinin inme riskini azaltmak ya da mevcut kalp damar hastalığını kontrol altına almak için sürekli kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekiyorsa oruç tutması uygun değildir. Kronik kalp damar hastalığı olup da kontrol altında olan ve sadece koruyucu olarak düşük doz aspirin kullanması önerilen hastalar doktor kontrolünden geçtikten sonra oruç tutabilirler.

Kalp hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmelidir?

Kalp hastalarının mutlaka hastalıklarının kontrol altında olması gerekir. Bu nedenle oruç tutma kararından önce kendilerini takip eden doktorun görüşünü almalıdırlar. Kalp hastalarının oruç tutarken dikkat etmeleri gereken iki temel konu; uzun süre susuz kalmak ve iftarda gereğinden fazla yemeği çok hızlı bir şekilde tüketmektir. Her iki olumsuz durum da kalbi gereğinden fazla yorduğu için kalp damar hastalıkları ve kalp krizi riskini artırır. Bu nedenle kalp hastalarının sebze ve salata ağırlıklı beslenmesi, iftarla sahur arasını 3-4 öğüne bölerek yavaş yavaş beslenmesi doğru bir tercih olacaktır. Ancak aşırı halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı, tansiyonda dengesizlik, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi bir problem söz konusu olursa, kendi kendine geçer diye düşünmek yanlıştır. Hiç beklemeden hekime başvurulması gerekir.

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 22:41
  1. Hastane Derindere
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakandan kamu borçları için son çağrı: Bir daha olmayacak!
    1. Bakandan kamu borçları için son çağrı:..
    2. Sağlık alanında büyük devrim! Artık..
    3. Dünyada en çok mülteci Türkiye'de
    4. Japon devi iflas etti
    5. Galatasaray'ın istediği yıldız..
    6. Yarın akşam Kadir Gecesi
    7. MR odasında korku dolu anlar! Belinden..
    8. Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı
    9. Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı…..
    10. Kastamonu'da rahatsızlanan askerlerin..
    11. Fenerbahçe'ye piyango vurdu
    12. Avustralya'dan Suriye kararı
    13. Ramazan Bayramı'nda havalar nasıl..
    14. İspanyol basınından flaş Beşiktaş..
    15. Hakan Balta'nın yeni takımı belli oldu
    16. Sabah saatlerinde sır cinayet: 2 ölü
    17. ABD'den Rusya'ya rest! Kendimizi..
    18. Günlerce kral dairesinde kaldı…..
    19. İkiye bölünen bu araçtan sağ çıktılar
    20. Fenerbahçe'de Moussa Sow kararı!
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    'Suudi Arabistan, Türkiye'nin teklifini reddetti'
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Askerlerin zehirlenmesiyle ilgili korkunç şüphe!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Ve Katar haraca mecbur edildi!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!
    Erdoğan'dan Aydın Doğan'a terör uyarısı!