Kalp Hastalıkları Olanların Ramazan Rehberi…

Kalp hastaları oruç tutabilir mi?

Kalp hastaları, hastalıkları kontrol altında olduğu sürece hekimlerinin izniyle oruç tutabilir. Ancak Ramazan başlamadan önce kan tahlilleri, Elektrokardiyografi, Ekokardiyografi, efor testi, ritim ve tansiyon monitörizasyonu (holter) gibi hekiminin istediği kontrol ve tahlilleri yaptırmalı; yine hekiminin önerdiği beslenme takvimini dikkate alarak hareket etmelidir. Eğer;

Kontrolsüz hipertansiyonunuz varsa,

Çoklu ilaç kullanmanızı gerektiren kalp yetmezliğiniz varsa,

Kalp hastalığına bağlı şikayetleriniz varsa,

Bu şikayetleriniz henüz kontrol altına alınamadıysa,

Son 1 yıl içinde yeni kalp krizi geçirdiyseniz,

Kalp kapak protezi ya da artmış inme riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, oruç tutmanız sağlıklı değildir.

Son 1 yıl içinde kalp krizi hikayeniz yoksa semptomları ilaç tedavisiyle kontrol altında olan kalp, damar ve yüksek tansiyon hastasıysanız doktorunuza danışarak oruç tutabilirsiniz.

Kalbinde stent olanlar ya da kalp pili kullananlar oruç tutabilir mi?

Eğer stent son 1 yıl içinde takılmışsa, genellikle ikili kan sulandırıcı tedavisi uygulanır. Bu dönemde kişinin oruç tutması sağlığını tehlikeye atacağı için önerilmez. Stent uygulamasının ardından 1 yıl geçmiş ve hastanın şikayetleri kontrol alınmışsa hekimine danışarak oruç tutabilir. Kişide sadece kalp pili olması oruç tutmak için engel değildir. Kalp ya da kalp dışı diğer yandaş hastalıkların varlığı kişinin oruç tutmasına engel olabilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar oruç tutabilir mi?

Kişinin inme riskini azaltmak ya da mevcut kalp damar hastalığını kontrol altına almak için sürekli kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekiyorsa oruç tutması uygun değildir. Kronik kalp damar hastalığı olup da kontrol altında olan ve sadece koruyucu olarak düşük doz aspirin kullanması önerilen hastalar doktor kontrolünden geçtikten sonra oruç tutabilirler.

Kalp hastaları oruç tutarken nelere dikkat etmelidir?

Kalp hastalarının mutlaka hastalıklarının kontrol altında olması gerekir. Bu nedenle oruç tutma kararından önce kendilerini takip eden doktorun görüşünü almalıdırlar. Kalp hastalarının oruç tutarken dikkat etmeleri gereken iki temel konu; uzun süre susuz kalmak ve iftarda gereğinden fazla yemeği çok hızlı bir şekilde tüketmektir. Her iki olumsuz durum da kalbi gereğinden fazla yorduğu için kalp damar hastalıkları ve kalp krizi riskini artırır. Bu nedenle kalp hastalarının sebze ve salata ağırlıklı beslenmesi, iftarla sahur arasını 3-4 öğüne bölerek yavaş yavaş beslenmesi doğru bir tercih olacaktır. Ancak aşırı halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı, tansiyonda dengesizlik, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi bir problem söz konusu olursa, kendi kendine geçer diye düşünmek yanlıştır. Hiç beklemeden hekime başvurulması gerekir.