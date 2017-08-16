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Kalp çatlatan soru... "Ben bu günahları işlerken Allah beni görüyor muydu?"

Bir sahabi Peygamber Efendimiz’e geldi. Bazı günahlarını itiraf etti. Tövbeyi öğrendi ve gitti. Gidiyorken birden aklına geldi ve geri döndü ve Peygamber Efendimiz’e sordu:

16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:02
Kalp çatlatan soru... "Ben bu günahları işlerken Allah beni görüyor muydu?"

– Ya Resulullah ben bu günahları işlerken Allah beni görüyor muydu?

– Evet.

Sahabi efendimiz, havfından ve hayasından, gıkı çıkmadan, olduğu yere yığıldı kaldı. Kalbi çatlamış, ölmüştü…

Evet, gaflet bir yere kadar gerek, yoksa böyle ölürüz, ama aşırısı da çirkin işte. “Kullar görüyor” de, ama Allah Teâlâ’nın görmesini umursama…

Olacak şey mi?

 EN BÜYÜK VAZİFE

“İslam” Allah Teâlâ’nın dinidir. Bize göre ondan başkasına din denmez. Denilse, ifade gereğidir ancak. Batıl dinler aslında din değil, sapık yollardır.

DİN NEDİR?

Din demek, bugünün ifadesiyle yaşama biçimi demektir. Nizam demektir, sistem demektir aynı zamanda.

Hz. Âdem’in (a.s.) Peygamberliği ile başlar, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) risâlet’i ile kemale erer. Ama olayların gelişimiyle her an içtihada açıktır, kendisini yenileyebilir. Bu yüzden canlıdır, diridir, dinamiktir.

Allah Teâlâ’nın katında geçerli olan biricik din İslam olunca, bazılarının onun “çağın ihtiyaçlarına cevap veremez” oluşunu söylemeleri, demagoji değilse, cehaletin ta kendisidir. Ne kendilerini biliyorlar, ne de Alemlerin Rabbi Allah Teâlâ’yı. Çok yazık.

Biz Müslümanların en büyük vazifesi, bu cehaleti gidermektir, kendi nefsimizden de bütün insan cinsimizden de.

Kaynak: Cemal Nar, Altınoluk Dergisi, Sayı: 378, Ağustos 2017

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 21:02
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