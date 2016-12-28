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Kalp çarpıntısı nasıl tedavi edilir?

Kalp ritminin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, genellikle sinirsel kaynaklıdır.

Kalp çarpıntısı nasıl tedavi edilir?
Eklenme: 28 Aralık 2016, 16:45
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Kalp çarpıntısı nedir?

Kalp ritminin bozulması sonucu meydana gelen bu sorun, genellikle sinirsel kaynaklıdır.

Kalp çarpıntısı neden olur?

• Aşırı kahve, çay ve kola tüketimi

• Üzüntü ve sıkıntı

• Kansızlık

• Troid problemleri

• Kalp sorunları

• Alkol tüketimi

• Stres, endişe ve korku

• Egzersiz

• Sigara kullanımı

• Yoğun çalışma hayatı

• Vitamin eksikliği

• Düşük kan şekeri

• Sevinç ve korku

• Diyet ve depresyon hapları

• Uyku sorunları

Kalp çarpıntısının belirtileri nelerdir?

• Göğüs daralması

• Cilt renginin solması

• Hafif terleme

• Göz kararması

• Baş dönmesi

Kalp çarpıntısı nasıl teşhis edilir?

Sorunun teşhisi için EKG ve efor testi yapılır.

Kalp çarpıntısı nasıl tedavi edilir?

Kalp çarpıntısının giderilmesi için doktor tarafından verilen ilaçların düzenli olarak kullanılması gerekir.

Kalp çarpıntısı sırasında ne yapılmalı?

• Kesinlikle panik yapılmamalı

• Rahat bir yere oturulmalı

• Derin nefes alınmalı

• Soğuk bir su içilmeli

• Eller soğuk suya batırılmalı

• Şiddetli bir biçimde öksürülmeli

Bunların dışında

 

• Sigara ve alkolden uzak durulmalı

• Düzenli spor yapılmalı

• Stresten uzak durulmalı

• İdeal kiloda kalınmalı

 

 
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