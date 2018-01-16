Kalleşler ordusunu doğmadan boğacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Kazan Soda Elektrik Fabrikası’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak terörle mücadeleye değindi. Erdoğan, ABD’nin PYD/PKK ile terör ordusu kurma planına ilişkin, “Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur, bu böyle bilinsin. İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir. Ama o zaman iş işten geçmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.



ABD’Yİ SON KEZ UYARDI!



Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim tüm müttefiklerimize söyleyeceğimiz şudur; teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım. Eğer Amerika bu vahşi canilerle kendisine bir gelecek kurmak hayal ediyorsa, ne diyelim kendi bilir. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. ”



“REZİL RÜSVA OLACAKSIN”



Türkiye’ye rağmen bölgede atılacak adımların beyhude olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi: “E nedir, 30 bin kişilik bir terör ordusu kurmuş. Onlara 4 bin 800 TIR dolusu silah göndermiş. Ne gönderirsen gönder! O 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da, kusura bakma rezil rüsva olacaksın. Şu anda zaten obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz? Eğer biz stratejik ortaksak bu işi bizimle yapmak durumundasınız.”



“KIÇI KİRLİ BAZILARI...”



Operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle tamamladı: “Afedersiniz kıçı kirli bazıları, Suriye’de kalkıp bize tehdit sallıyor. Tehdit sallamak suretiyle Türkiye’yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar, PYD imiş, YPG imiş, DEAŞ’mış... Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah’ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır harekat her an başlayabilir.”

KATAR EMİRİ SÜRPRİZ YAPTI

Stratejik ortağımız Katar ile dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani (solda) ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye’de bulunan Al Sani’yi Külliye’nin kapısında karşıladı. Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı. Çalışma yemeğinde ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Körfez ülkelerinin Katar’a karşı yürüttükleri ablukanın da konuşulduğu belirtildi.

OSMAN YİĞİT / ANKARA